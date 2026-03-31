Zawisł nad poboczem. Strażacy zapobiegli przewróceniu ciężarówki

Tir zawisł na uskoku drogi w powiecie włodawskim

Incydent miał swój początek w momencie najechania przez kierowcę tira na drogową nierówność. Ten z pozoru niegroźny uskok nawierzchni sprawił, że wielotonowy pojazd całkowicie stracił oparcie. W ułamku sekundy przednia część kabiny powędrowała w górę, pozostawiając ciągnik siodłowy zawieszony nad ziemią.

Całe zdarzenie przybrało wyjątkowo dramatyczny obrót, ponieważ masywny zestaw transportowy zaczął nieuchronnie zsuwać się na pobocze. Ratownicy musieli liczyć się z ogromnym prawdopodobieństwem całkowitego wywrócenia się naczepy, co rodziło ryzyko katastrofalnych zniszczeń i zablokowania trasy.

Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Technicznego z Lublina zabezpiecza ciężarówkę

Służby ratunkowe natychmiast wysłały do Korolówki-Osady ekspertów ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Technicznego Lublin-3. Funkcjonariusze straży pożarnej niezwłocznie zajęli się dokładnym zbadaniem terenu oraz wstępnym zabezpieczeniem osuwającej się maszyny.

Głównym zadaniem ratowników było solidne usztywnienie konstrukcji tira, aby umożliwić jego późniejsze wyciągnięcie na drogę. Podobne interwencje wymuszają użycie ciężkich maszyn i chirurgicznej dokładności, gdyż najmniejsze potknięcie ratowników skutkowałoby runięciem całego zestawu.

Udana interwencja strażaków w Korolówce-Osadzie bez osób poszkodowanych

Perfekcyjna współpraca i opanowanie lubelskich strażaków pozwoliły na bezpieczne sprowadzenie ciężarówki z powrotem na jezdnię. Skomplikowana operacja logistyczna powiodła się w stu procentach, a uratowany pojazd ponownie stanął pewnie i stabilnie na asfalcie.

Najbardziej istotnym faktem z całego zajścia pozostaje całkowity brak osób poszkodowanych. Chociaż początkowy widok wiszącej nad ziemią kabiny zwiastował ogromne niebezpieczeństwo, ostatecznie nikt nie odniósł obrażeń, a incydent zakończył się bez znaczących strat materialnych.

