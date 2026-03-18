Akcja łowców głów w Lublinie. 21-letni pseudokibic zatrzymany podczas treningu

Policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie zakończyli poszukiwania za 21-letnim mieszkańcem miasta. Mężczyzna był kompletnie zaskoczony, gdy funkcjonariusze weszli na teren siłowni, na której akurat odbywał swój trening. Zatrzymany jest kojarzony przez organy ścigania z powodu swoich powiązań ze środowiskiem pseudokibiców jednego z lokalnych klubów piłkarskich. Mimo prób ukrycia się przed wymiarem sprawiedliwości, specjalistyczna jednostka policji precyzyjnie namierzyła jego lokalizację, skutecznie kończąc ucieczkę.

Półtora roku więzienia za przestępstwa narkotykowe

Podstawą do ścigania 21-latka było zarządzenie wydane przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie. Mężczyzna miał do odbycia prawomocny wyrok 1,5 roku pozbawienia wolności za przestępstwo narkotykowe, którego dopuścił się w kwietniu 2024 roku. Sprawa dotyczyła posiadania znacznych ilości środków odurzających, co jest poważnym naruszeniem obowiązującego prawa. Bezpośrednio po zatrzymaniu na siłowni, skazany został już przewieziony do zakładu karnego, gdzie rozpoczął odbywanie zasądzonej kary.

Źródło: Policja.pl

