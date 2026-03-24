Miał w domu ponad 14 tysięcy porcji narkotyków. Zatrzymanie dilera w Wisznicach

Policja w Wisznicach uderzyła w narkotykowy biznes. Akcja ze Strażą Graniczną

Wszystko zaczęło się od informacji operacyjnych, które w ubiegłym tygodniu zdobyli kryminalni z komisariatu w Wisznicach. Wynikało z nich, że 31-letni mieszkaniec powiatu radzyńskiego może być w posiadaniu dużej ilości nielegalnych substancji. Policjanci postanowili zweryfikować te doniesienia, organizując wspólną akcję z funkcjonariuszami Placówki Straży Granicznej w Sławatyczach. Działania zaplanowano i przeprowadzono pod wytypowanym adresem zamieszkania mężczyzny.

Ponad 14 tysięcy porcji narkotyków w domu 31-latka. Co zabezpieczono?

Po wejściu do mieszkania podejrzenia funkcjonariuszy szybko się potwierdziły, a skala znaleziska przerosła wstępne ustalenia. W trakcie przeszukania policjanci i strażnicy graniczni znaleźli i zabezpieczyli szeroki asortyment substancji psychoaktywnych. Wśród nich były między innymi mefedron, amfetamina, marihuana, specjalne plastry nasączone MDMA, a także suszone grzyby zawierające niedozwolone substancje. Zabezpieczone narkotyki, według wstępnych szacunków, pozwoliłyby na przygotowanie ponad 14 tysięcy porcji dilerskich. Oprócz tego na miejscu znaleziono wagi elektroniczne, gotówkę oraz papierosy bez polskich znaków akcyzy.

Tymczasowy areszt dla dilera. Grozi mu do 12 lat więzienia

Zatrzymany 31-latek został przewieziony do prokuratury w Radzyniu Podlaskim, gdzie usłyszał poważne zarzuty. Prokurator oskarżył go o udział w obrocie znaczną ilością substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych. Ze względu na charakter sprawy oraz obszerny materiał dowodowy, policja wraz z prokuraturą zawnioskowały o zastosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego. Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim przychylił się do tego wniosku i zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny. Za popełnione przestępstwa grozi mu teraz kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl