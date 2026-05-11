Awantura na ścieżce rowerowej. 45-latek z nożem rzucił się na kobietę

Awantura w Lublinie. Rowerzysta ugodził nożem 35-latkę

Ten szokujący incydent miał miejsce w miniony piątek na terenie Lublina. Dwie kobiety szły chodnikiem w stronę sklepu. Kiedy weszły na ścieżkę rowerową, zablokowały przejazd zbliżającemu się rowerzyście. Pomiędzy jedną z nich a 45-latkiem na jednośladzie natychmiast wybuchła kłótnia. Funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna zaczął szarpać 35-latkę, a po chwili wyciągnął nóż i zadał jej cios w ramię. Przerażonym kobietom udało się uciec. O sytuacji powiadomiła służby koleżanka ofiary. Mundurowi z VII Komisariatu Policji w Lublinie zaczęli szukać nożownika, zatrzymali sprawcę w sklepie.

Napastnik trafił prosto do policyjnej celi. Poszkodowaną przewieziono do szpitala. 45-latek usłyszał szereg zarzutów, w tym narażenie na utratę życia lub zdrowia, spowodowanie obrażeń oraz czyn o charakterze chuligańskim. Decyzją sądu, na wniosek organów ścigania, podejrzany spędzi najbliższe trzy miesiące w areszcie tymczasowym.

Napastnik był wcześniej karany m.in. za narkotyki i nękanie

Lubelscy policjanci poinformowali, że zatrzymany mężczyzna ma już bogatą kartotekę. Wcześniej odpowiadał za przestępstwa takie jak kradzieże, posiadanie nielegalnych substancji, dewastację mienia czy uporczywe nękanie. Co więcej, to nie koniec jego ostatnich problemów z prawem. Za popełnione czyny grozi mu teraz kara sięgająca pięciu lat pozbawienia wolności. Na obecnym etapie śledztwa służby nie ujawniają szczegółów na temat kondycji zdrowotnej rannej kobiety ani dokładnych kulisów awantury.

