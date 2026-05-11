Nowa ekspresówka w woj. lubelskim. Powstaną mosty, wiadukty i MOP-y

Nowy odcinek S12 połączy Dorohuczę z Chełmem

Nowy fragment drogi ekspresowej S12 będzie przebiegał nowym śladem wzdłuż obecnej drogi krajowej nr 12. Początek trasy zaplanowano w miejscowości Chojno Nowe Drugie. W rejonie Tytusina ekspresówka przetnie DK12, a następnie ominie od południa Stołpie. To właśnie tam planowana jest budowa pary Miejsc Obsługi Podróżnych MOP Stołpie.

Dalej trasa połączy się z budowaną obwodnicą Chełma przed węzłem Chełm Zachód. W ramach inwestycji powstanie również węzeł drogowy Siedliszcze na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 839 prowadzącą w kierunku Rejowca Fabrycznego.

Zakres prac obejmuje budowę mostu, czternastu wiaduktów oraz pięciu przejść dla dużych i średnich zwierząt. Za realizację inwestycji odpowiada firma Stecol Corporation, a wartość kontraktu przekracza 760 mln zł.

Decyzja wojewody otwiera drogę do odszkodowań

Wydana decyzja ZRID, czyli zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, określa granice terenu niezbędnego pod budowę nowej trasy. Dokument umożliwia również rozpoczęcie procedury odszkodowawczej dla właścicieli nieruchomości przejmowanych pod inwestycję.

Postępowanie administracyjne w tej sprawie prowadzi Wojewoda Lubelski. Powołani rzeczoznawcy majątkowi oszacują wartość przejmowanych gruntów i nieruchomości. Na tej podstawie wydawane będą decyzje odszkodowawcze, a Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wypłaci należne środki właścicielom terenów.

To kolejny etap przygotowań do jednej z najważniejszych inwestycji drogowych realizowanych obecnie w województwie lubelskim. Po formalnym przekazaniu placu budowy wykonawca będzie mógł rozpocząć roboty terenowe.

S12 ma połączyć Lubelszczyznę z granicą w Dorohusku

Budowa trasy ekspresowej S12 od węzła Piaski Wschód do przejścia granicznego w Dorohusku została podzielona na pięć odcinków o łącznej długości niespełna 75 kilometrów. Obecnie trwa już budowa obwodnicy Chełma o długości 13,8 km, której zaawansowanie przekroczyło 60 proc.

Niedawno uzyskano również decyzje ZRID dla odcinków Piaski – Dorohucza oraz Chełm – Dorohusk. Wkrótce wykonawcy przejmą place budowy tych fragmentów trasy.

W trakcie przygotowań do inwestycji konieczne były jednak zmiany projektowe. Po wykonaniu badań geologicznych w rejonie planowanego węzła Dorohucza odkryto pod ziemią odpady przemysłowe. Zdecydowano więc o ominięciu składowiska i przygotowaniu nowego wariantu przebiegu trasy między Pełczynem a miejscowością Chojno Nowe Drugie. Trwają obecnie prace dokumentacyjne, a do połowy roku planowane jest złożenie wniosku o decyzję środowiskową

Droga ekspresowa S12 realizowana jest w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku z perspektywą do 2033 r. Trasa ma pełnić rolę ważnego korytarza komunikacyjnego łączącego centralną i zachodnią część Polski ze wschodem kraju oraz przejściem granicznym z Ukrainą. Inwestycja ma poprawić bezpieczeństwo ruchu i usprawnić transport osobowy oraz towarowy na Lubelszczyźnie.

