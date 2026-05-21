21 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Herbaty, święto zostało ustanowione przez ONZ i ma przypominać o znaczeniu herbaty dla kultury, zdrowia i światowej gospodarki.

To też doskonała okazja, by odwiedzić wystawę „Czas Samurajów” w Muzeum Narodowym w Lublinie, gdzie jedna z ekspozycji jest poświęcona japońskiej ceremonii herbacianej.

Herbata w Japonii pojawiła się za pośrednictwem Chińczyków, a dokładnie mnichów buddyjskich, którzy wyjeżdżali do Chin by się kształcić. W X wieku przywieźli pierwsze nasiona herbaty do Japonii. Mnisi wykorzystywali początkowo herbatę jako napój pobudzający, oczyszczający umysł po to, żeby w trakcie długich medytacji nie usnąć. Bardzo szybko samurajowie podchwycili ten pomysł. Z jednej strony ze względu na aspekt medytacyjny ale też ze względu na kształtowanie dyscypliny umysłu, co przydawało się w walce - opowiada Małgorzata Siedlaczek, współkuratorka wystawy Czas Samurajów.

Zaaranżowana herbaciarnia na Zamku w Lublinie jest wyłożona matami, a na samym środku znalazła się gablota gdzie zobaczymy przedmioty związane z jej parzeniem. To czarka, specjalne pojemniki, kociołek na wodę oraz łyżeczki.

Więcej szczegółów o wystawie "Czas Samurajów" znajdziecie tutaj. Całej rozmowy posłuchacie niżej.

Herbata i Czas Samurajów - opowiada Małgorzata Siedlaczek, współkuratorka wystawy na Zamku Lubelskim

Zobacz także naszą galerię zdjęć: Zastawa ekspertów od herbaty. Na lubelskim zamku zobaczycie "Czas samurajów"

12