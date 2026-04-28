Zaskakująca decyzja sądu w Lublinie. Ślub dwóch kobiet musi trafić do polskiego rejestru

Decyzja sądu w Lublinie. Ślub dwóch kobiet z Portugalii w polskim rejestrze

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie nakazał wpisanie portugalskiego aktu małżeństwa dwóch kobiet do krajowych ksiąg stanu cywilnego, znosząc tym samym odmowne decyzje wojewody i kierownika lokalnego USC. Para sformalizowała swój związek na Półwyspie Iberyjskim w lipcu 2023 roku. Po przyjeździe do kraju kobiety chciały przeprowadzić procedurę transkrypcji, aby ich zagraniczne dokumenty nabrały mocy prawnej w Polsce. Administracja państwowa zablokowała ten krok, tłumacząc, że krajowe przepisy w ogóle nie uwzględniają małżeństw jednopłciowych. Po przegranym odwołaniu u wojewody lubelskiego kobiety skierowały skargę do sądu administracyjnego, który ostatecznie przyznał im rację.

Legalność transkrypcji w Polsce. WSA powołuje się na wyroki TSUE

Lubelski sąd w pełni poparł wniosek skarżących, dając kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego dokładnie 30 dni na dokonanie wpisu od momentu uprawomocnienia się orzeczenia. W swoim uzasadnieniu sędziowie odnieśli się do wcześniejszych stanowisk Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego. Przywołano konkretny przypadek dwóch mężczyzn, którzy wzięli ślub na terytorium Niemiec. Unijny trybunał jednoznacznie stwierdził wówczas, że kraje członkowskie muszą honorować związki legalnie zawarte w innych państwach wspólnoty. Choć polskie prawodawstwo definiuje małżeństwo wyłącznie jako związek mężczyzny i kobiety, najnowszy wyrok z Lublina udowadnia, że w praktyce sytuacja mocno się komplikuje. Dla zwolenników takiego rozwiązania to jedynie czysto formalna rejestracja zagranicznego aktu urzędowego, natomiast jego krytycy podkreślają, że polskie prawo wprost wyklucza istnienie formalnych relacji osób tej samej płci.

