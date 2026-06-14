Tajemnicza śmierć w stawie! Ciało zauważyli wędkarze

Pierwsza ofiara wody tego lata na Lubelszczyźnie? W stawie znaleziono ciało 65-latka

W stawie w Woli Przybysławskiej odnaleziono ciało 65-letniego mieszkańca gminy Garbów. Jak poinformowała lubelska policja, do zdarzenia doszło w piątek przed godziną 20.00. Dryfujące w wodzie ciało zauważyli wędkarze i to oni powiadomili służby ratunkowe. Na miejsce przyjechali policjanci, strażacy oraz zespół ratownictwa medycznego. Strażacy wydobyli zwłoki na brzeg. Czynności prowadzono pod nadzorem prokuratora. Według wstępnych ustaleń nic nie wskazuje na to, aby do śmierci mężczyzny przyczyniły się osoby trzecie, ale decyzją prokuratora ciało zostało zabezpieczone do sekcji zwłok, która ma pomóc w ustaleniu dokładnej przyczyny zgonu. Policjanci z Komisariatu Policji w Niemcach wyjaśniają szczegółowe okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Na brzegu stawu znaleziono ubrania należące do zmarłego.

Korzystaj ze strzeżonych kąpielisk, nie wchodź do wody po alkoholu, nie przeceniaj swoich umiejętności

Jak podkreśla lubelska policja, jest to prawdopodobnie pierwsza ofiara wody w sezonie letnim 2026 roku na terenie województwa lubelskiego. Funkcjonariusze przypominają o zachowaniu szczególnej ostrożności podczas wypoczynku nad wodą. Wraz z nadejściem ciepłych dni nad jeziorami, rzekami i stawami pojawia się coraz więcej osób. Woda może być niebezpieczna nawet dla osób, które dobrze pływają. Policja apeluje, aby korzystać wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk, nie wchodzić do wody po spożyciu alkoholu i nie przeceniać swoich umiejętności. Każdego roku dochodzi do tragicznych zdarzeń, którym często można zapobiec dzięki rozwadze i przestrzeganiu podstawowych zasad bezpieczeństwa.

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