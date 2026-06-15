Masowy wyjazd Ukraińców z Polski. Przedsiębiorcy błyskawicznie znaleźli zastępstwo

Zmiany w zatrudnieniu Ukraińców. Już nie są liderami na rynku pracy

Polski rynek zatrudnienia doświadcza obecnie zauważalnych przeobrażeń. W nieodległej przeszłości to właśnie przybysze zza wschodniej granicy stanowili zdecydowaną większość zagranicznej siły roboczej. Obecnie sytuacja ulega zmianie i luki po nich coraz częściej wypełniają imigranci zarobkowi docierający do nas z dużo odleglejszych stron świata.

Napływ pracowników z odległych krajów zamiast z Europy

Z najświeższych danych wynika, że populacja pracujących w naszym kraju obcokrajowców osiągnęła pułap ponad 1,17 miliona osób. To kolosalna zmiana w zestawieniu ze statystykami sprzed dziesięciu lat. Jakkolwiek obywatele Ukrainy wciąż stanowią największy odsetek wśród obcokrajowców, ich rynkowa przewaga z miesiąca na miesiąc maleje.

Równolegle obserwuje się dynamiczny wzrost liczby osób zatrudnianych z państw takich jak Filipiny, Indie czy Nepal. Na polskim rynku pracy coraz widoczniejsi stają się także obywatele Kolumbii. Przedsiębiorcy z Polski zmuszeni są poszukiwać pracowników na nowych rynkach, by zniwelować braki personalne w różnorodnych sektorach gospodarki.

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W tych województwach Ukraińców jest najwięcej

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Gospodarka Polski potrzebuje rąk do pracy. Nie tylko z Ukrainy

Analitycy zwracają uwagę, że postępujący proces starzenia się polskiego społeczeństwa w połączeniu z rosnącym deficytem na rynku pracy powoduje, że krajowa gospodarka staje się mocno zależna od imigrantów zarobkowych. Z tego powodu pracodawcy rozszerzają obszar poszukiwań o rynki w Ameryce Południowej i Azji. Konsekwencją tych działań jest rosnące zróżnicowanie narodowościowe w polskich firmach, gdzie zagraniczni pracownicy mają coraz większy wpływ na działanie wielu ważnych gałęzi gospodarki.

W jakich branżach obcokrajowcy znajdują zatrudnienie najczęściej?

Ciągle to przemysł wykazuje najwyższe zapotrzebowanie na pracowników spoza granic naszego kraju. Właśnie w tym sektorze najszybciej można podjąć pracę zarobkową. Znaczące braki kadrowe notuje się również w logistyce, magazynowaniu oraz szeroko pojętym transporcie. Zagraniczna siła robocza jest także poszukiwana w sektorze usług hotelarskich i gastronomicznych, a także w handlu, budownictwie oraz działalności administracyjnej.