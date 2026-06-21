Zarzuty i tymczasowy areszt za groźby karalne. 28-latek straszył przechodniów

Opolskich mundurowych powiadomił mężczyzna, któremu agresor groził przedmiotem przypominającym broń palną. Szarpiąc i ściskając go za szyję i głowę miał go zmusić do wyrzucenia wszystkiego co trzymał w rękach.

Mundurowi udali się na miejsce. Na moście zastali młodego mężczyznę trzymającego drugą osobę od tyłu za szyję. Napastnik odrzucił na ziemię trzymany w dłoni przedmiot, po czym kopnął go w kierunku wody.

Z relacji pokrzywdzonego 42-latka wynikało, że był to przedmiot przypominający broń palną, którą mu groził. Z uwagi na wyrzucenie przez 28-latka przedmiotu do wody, do czynności na miejscu dołączyli płetwonurkowie z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Lublinie. W wyniku sprawdzenia dna zbiornika wodnego, funkcjonariusze wydobyli przedmiot przypominający broń palną, którym posługiwał się zatrzymany 28-latek - relacjonuje komisarz Sabina Piłat-Kozieł z Komendy Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim.

Autor: lubelska policja/ Materiały prasowe

Agresora doprowadzono do policyjnego aresztu, w chwili zatrzymania miał w organizmie prawie 2 promile alkoholu. Mieszkaniec Poniatowej odpowie przed sądem za kierowanie gróźb karalnych oraz zmuszenie do określonego zachowania. Tymczasowo spędzi za kratkami najbliższe 3 miesiące, grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności.

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