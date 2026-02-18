Zarzuty dla zatrzymanego w Puławach. To w związku z incydentem na torach

Zarzut sprowadzenia wybuchu - usłyszał 25-letni Mołdawianin, który w Puławach zatrzymał pociąg z 37 cysternami paliwa. Przez zakręcenie hamulców awaryjnych naraził on życie wielu osób. Służby badają zabezpieczony sprzęt elektroniczny, a śledczy chcą aresztu.

