Zarzuty dla zatrzymanego w Puławach. To w związku z incydentem na torach

Podejrzanemu grozi do 10 lat więzienia.
16 lutego 26 roku w Pławach na stacji PKP sprowadził bezpoś Ednie bezpieczeństwo zdarzenia w postaci możliwości eksplozji materiałów łatwopalnych, które zagrażało życiu lub zdrowiu wielu osób lub mieniu w wielkich rozmiarach w ten sposób, że dokonał zakręcenia hamulców awaryjnych w trzech wagonach w zestawie kolejowym składającym się z lokomotywy oraz 37 wagonów typu cysterna z zawartością oleju napędowego. Czyny te zagrożone są karą pozbawienia wolności do lat 10. Prokurator zgromadził w tak krótkim okresie czasu dość szeroki materiał dowodowy. Podejrzany przesłuchany w przedmiotowej sprawie częściowo przyznał się do zarzuconego czynu. Podał różne okoliczności, które będą podlegały dalszej weryfikacji - mówi prokurator Marek Zych rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Lublinie.
Wciąż analizowany jest zatrzymany sprzęt elektroniczny.
W sprawie zabezpieczyliśmy dosyć znaczną ilość materiału dowodowego w postaci urządzeń elektronicznych, które nadal pozostają w badaniu z uwagi na skomplikowany charakter tych czynności. Na obecnym etapie został skierowany wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego na okres trzech miesięcy do Sądu Rejonowego w Lublinie. Podstawą skierowania wniosku jest to, iż podejrzanemu grozi surowa kara, zachodzi obawa matactwa, obawa realnej ucieczki, tym bardziej, że podejrzany nie ma miejsca zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast zgromadzony materiał dowodowy spełnił przesłankę materialną do ewentualnego zastosowania tego środku zapobiegawczego - dodaje prokurator Zych.
