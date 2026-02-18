Czy w Środę Popielcową można słuchać muzyki? Kościół rozwiewa wątpliwości

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
Marta Kowalska
2026-02-18 11:08

Środa Popielcowa rozpoczyna Wielki Post, czyli czas wyciszenia, refleksji i duchowego przygotowania do Wielkanocy. Wraz z jej nadejściem wielu wiernych zastanawia się, czy tego dnia wolno słuchać muzyki, czy też należy całkowicie z niej zrezygnować. Kościół nie pozostawia w tej kwestii miejsca na domysły.

Autor: Pixabay.com Zdjęcie poglądowe- słuchawki

Środa Popielcowa 2026

Dla katolików Środa Popielcowa to nie tylko data w kalendarzu, ale wyraźna granica między karnawałową radością a czasem wielkopostnej refleksji. Tego dnia w kościołach wierni przyjmują znak popiołu na głowę, rozpoczynając czterdziestodniowe przygotowanie do Wielkanocy. Zmienia się atmosfera – znika świąteczny ton, pojawia się cisza i skupienie. Nic więc dziwnego, że pojawiają się pytania o codzienne zwyczaje: czy wypada słuchać muzyki, włączać radio, organizować spotkania? Wątpliwości jest sporo, a odpowiedź – wbrew obiegowym opiniom – wcale nie jest tak restrykcyjna, jak niektórzy sądzą.

Czy w Środę Popielcową można słuchać muzyki?

Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego w Środę Popielcową obowiązuje post ścisły. Oznacza to:

  • możliwość spożycia jednego posiłku do syta i dwóch mniejszych,
  • wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

Przepisy kościelne nie zawierają jednak żadnego zakazu dotyczącego słuchania muzyki. Nie ma w nich mowy o zakazie radia, koncertów czy odtwarzania ulubionych utworów w domu. Oczywiście, jeśli przez słuchanie muzyki ktoś rozumie głośną imprezę, taneczne hity i atmosferę zabawy rodem z ostatków - rzeczywiście trudno pogodzić to z charakterem początku Wielkiego Postu. Nie chodzi jednak o samą muzykę, lecz o postawę serca.

Co można jeść podczas Wielkiego Postu?

Wielki Post to dla katolików czas refleksji, modlitwy i umiaru. Wiele osób zastanawia się jednak przede wszystkim nad jednym: jakie obowiązują zasady dotyczące jedzenia? Co wolno, a czego nie powinno się spożywać? Najbardziej restrykcyjne zasady obowiązują w Środę Popielcową i w Wielki Piątek. Wtedy katolików między 18. a 60. rokiem życia obowiązuje tzw. post ścisły, który oznacza:

  • jeden posiłek do syta,
  • dwa mniejsze posiłki w ciągu dnia,
  • wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

Co ważne, wstrzemięźliwość od mięsa dotyczy wszystkich wiernych od 14. roku życia.

