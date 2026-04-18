Zapomniane uzdrowisko przy granicy z Ukrainą wraca do gry. Wielki powrót po latach?

Uzdrowiskowa perła, która zgasła

Sobrance to niewielkie miasto na wschodzie Słowacji, zaledwie kilkanaście kilometrów od granicy z Ukrainą, które może wrócić na uzdrowiskową mapę Europy. Po ponad 20 latach ciszy pojawia się realna szansa na reaktywację miejsca, które było uwielbiane przez kuracjuszy.

Sobranecké kúpele, czyli uzdrowisko w Sobrancach, przez lata przyciągało kuracjuszy leczniczymi wodami i spokojem regionu Zemplin. Położone u podnóża pasma Wyhorlatu, w otoczeniu natury, uchodziło za jedno z najbardziej obiecujących miejsc zdrowotnych w tej części Europy. Niestety, przestało funkcjonować ponad dwie dekady temu i od tego czasu stopniowo popadało w ruinę i zatraciło uzdrowiskowy charakter.

Powrót, który może zmienić region

Teraz jednak pojawia się światełko w tunelu. Jak podaje portal Fakt.pl, słowackie władze i eksperci ponownie przyglądają się potencjałowi tego miejsca. Kluczowe znaczenie mają prowadzone badania hydrogeologiczne - to od ich wyników zależy, czy uzdrowisko zostanie reaktywowane.

Planowana inwestycja nie będzie jednak tania - mówi się o kosztach rzędu kilkunastu milionów euro. Jeśli projekt uzyska zielone światło, może całkowicie odmienić los regionu i przyciągnąć turystów nie tylko ze Słowacji, ale i z Polski czy nawet z Ukrainy.

Polskie uzdrowiska zapraszają

Na ten moment więc osoby szukające leczenia i rehabilitacji muszą kierować się do innych miejsc, przede wszystkim do sprawdzonych polskich uzdrowisk, które funkcjonują i oferują szeroki zakres zabiegów leczniczych oraz pobytów sanatoryjnych.

