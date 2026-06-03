Woda, ogień, ziemia i powietrze. Kobiety będą świętować Noc Żywiołów

Arkadiusz Więsek
Arkadiusz Więsek
2026-06-03 12:40

W Uroczysku Snopków będzie możliwość na spędzenie czasu w gronie kobiet. W trakcie najdłuższego dnia roku spotkają się w swoim gronie aby wspólnie oddać się wypoczynkowi i podróży w głąb siebie. W ramach wydarzenia odbędą się warsztaty, tańce, a nawet jazda na koniach.

Woda, ogień, ziemia i powietrze. Kobiety będą świętować Noc Żywiołów

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Autor: Boso do szczęścia/ Facebook

Motywem przewodnim wydarzenia są cztery żywioły.

Na wydarzeniu obowiązuje dress code. Każda z nas ubierze się w kolor związany z żywiołem, z którym się utożsamiamy. Niebieski dla wody, zielony dla ziemi, biel dla powietrza oraz czerwień dla ognia. Podczas tego wydarzenia będziemy tworzyły niesamowity żywy obraz. Jest to też fajna część, w której czujemy, że tworzymy pewną całość, w której czujemy ze sobą więź. Mamy też cztery przewodniczki żywiołów. Każdy kolor będzie miał swoją przewodniczkę - zachęca Edyta Kowalczyk, organizatorka wydarzenia.

Więcej szczegółów znajdziecie tutaj.

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