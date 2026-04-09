Zamiast zakazów, nauczenie dzieci odpowiedzialnego korzystania z sieci. Ekspertka KUL o ograniczaniu dostępu do komunikatorów

- Ważny jest czas poświęcany dziecku, wspólna zabawa i rozmowa, pomoc w przygotowaniu się na zagrożenia. Myślę, że nie jest tak ważne ograniczanie i zabieranie ile towarzyszenie. To po pierwsze. Po drugie, niektórzy skupiają się na przykład na czasie, ograniczając dzieciom ten czas jaki powinny spędzać w internecie. Myślę, że to nie czas jest ważny, ale bardziej jakość korzystania. To jest bardzo ważne, żeby mieć zaufanie, żeby nauczyć dziecko mądrego i odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych, z nowych technologii. Budowanie zaufania nie zwalnia jednak rodziców na przykład ze stosowania takich środków technicznych, które pomogą nam chronić dzieci, jak np. kontrola rodzicielska, różne filtry treści, monitorowanie aplikacji społecznościowych – mówi dr Aleksandra Borowicz z Katedry Pedagogiki Specjalnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Według ekspertki to dorośli powinni uczyć dzieci odpowiedzialności za działania w sieci, powinni pokazywać jak odróżniać treści wartościowe od fake newsów, jak wykrywać manipulację i dezinformację, a także jak krytycznie oceniać napotkane w sieci treści.

