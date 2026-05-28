Psychiatra czy psycholog. Lubelscy studenci odkrywają tajniki zagadek umysłu

W ramach działań projektowych studenci organizują m.in. warsztaty dla uczniów szkół.

Działamy w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Studentów Medycyny IFMSA-Poland, organizacji non-profit zrzeszającej studentów kierunków medycznych na całym świecie. Nasze projekty 'Nasz Piękny Umysł' i 'Psychiatria też dla ludzi' mają na celu przybliżenie tematu psychiatrii oraz możliwości uzyskania wsparcia w sytuacjach kryzysowych. Zajmujemy się przede wszystkim promowaniem wśród najmłodszych wiedzy na temat zdrowia psychicznego oraz tego, że nie wstydem jest pokazywać swoje emocje - podkreśla Maciej Pelc, koordynator projektów.

"Zawsze wychodzimy z taką inicjatywą do szkół."

Uczymy młodszych i udzielamy takich prelekcji na temat tego jaka jest różnica pomiędzy psychiatrą a psychologiem. Natomiast jeżeli chodzi o rozróżnienie tego, to te dwa zawody, czyli lekarz i psycholog współpracują ze sobą w udzieleniu takiego procesu diagnostyczno-terapeutycznego. Zajmujemy się przede wszystkim promowaniem wśród najmłodszych ludzi, a przede wszystkim to, żeby takiej pomocy, jeżeli dochodzi do jakiegoś kryzysu, zaczerpnąć wśród specjalistów - tłumaczy Pelc.

