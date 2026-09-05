Zagrożenie atakiem z powietrza. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega województwo lubelskie

Piotr Staszczuk
2026-09-05 15:37

Alert RCB zostały wysłane do mieszkańców w sobotnie popołudnie. Informacja ponownie dotyczy ataku powietrznego na terenie Ukrainy

Zagrożenie atakiem z powietrza. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega województwo lubelskie
Autor: RCB/ Materiały prasowe

Oprócz mieszkańców województwa lubelskiego, ostrzeżenie trafiło również do mieszkańców Podkarpacia.

Poniżej dokładna treść komunikatu:

UWAGA! UWAGA! UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Śledź komunikaty - informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Ostrzeżenie obowiązywało przez niespełna godzinę i zostało odwołane kolejnym komunikatem, tym razem mówiącym o braku zagrożenia na terytorium RP.

Przypomnijmy, część mieszkańców województwa otrzymała podobne SMS-y w minioną niedzielę. Wtedy jednak byliśmy informowani tylko o zakończeniu zmasowanego ataku na obszarze zachodniej Ukrainy.

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