Sprzątała garaż po pradziadku. Znalazła broń i amunicję z czasów II wojny światowej

Piotr Staszczuk
2026-09-05 10:44

Do mundurowych ze Świdnika zgłosiła się 19-latka z plastikowym pudełkiem. W środku były przedmioty pochodzące z okresu drugiej wojny. Rzeczy znalazła podczas sprzątania garażu po zmarłym pradziadku.

Sprzątała garaż po pradziadku. Znalazła broń i amunicję z czasów II wojny światowej
Autor: Lubelska Policja/ Materiały prasowe

Jak okazało się na miejscu w przyniesionym pudełku znajdowało się blisko 200 sztuk amunicji, 175 łusek oraz granat ręczny. Policjant przeszkolony w rozpoznawaniu i zabezpieczaniu takich przedmiotów ustalił, że granat nie posiada zapalnika.

Przedmioty zostały zabezpieczone, a następnie do Komendy Powiatowej Policji w Świdniku przyjechała specjalistyczna grupa saperska. Saperzy zabezpieczyli i zabrali znalezisko w celu jego dalszej, bezpiecznej neutralizacji - relacjonuje aspirant sztabowy Elwira Domaradzka.

Jak przypominają mundurowi, w przypadku znalezienia niewybuchów czy amunicji z czasów wojny nie należy ich dotykać ani samodzielnie przenosić. W takiej sytuacji powinniśmy oddalić się w bezpieczne miejsce i zadzwonić na numer alarmowy 112.

Zobaczcie także naszą galerię zdjęć: Sensacyjne odkrycie w centrum Lublina. Domy, paleniska i piece sprzed wieków

Sensacyjne odkrycie w centrum Lublina. Domy, paleniska i piece sprzed wieków
Galeria zdjęć 7
Lublin Radio ESKA Google News