Sprzątała garaż po pradziadku. Znalazła broń i amunicję z czasów II wojny światowej

Jak okazało się na miejscu w przyniesionym pudełku znajdowało się blisko 200 sztuk amunicji, 175 łusek oraz granat ręczny. Policjant przeszkolony w rozpoznawaniu i zabezpieczaniu takich przedmiotów ustalił, że granat nie posiada zapalnika.

Przedmioty zostały zabezpieczone, a następnie do Komendy Powiatowej Policji w Świdniku przyjechała specjalistyczna grupa saperska. Saperzy zabezpieczyli i zabrali znalezisko w celu jego dalszej, bezpiecznej neutralizacji - relacjonuje aspirant sztabowy Elwira Domaradzka.

Jak przypominają mundurowi, w przypadku znalezienia niewybuchów czy amunicji z czasów wojny nie należy ich dotykać ani samodzielnie przenosić. W takiej sytuacji powinniśmy oddalić się w bezpieczne miejsce i zadzwonić na numer alarmowy 112.

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