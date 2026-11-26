Świetne wieści! Oddychamy dziś czystym powietrzem w Lublinie

Z danych zebranych na lokalnych stacjach pomiarowych wynika, że jakość powietrza w naszym mieście jest dziś dobra. Mimo trwającego sezonu grzewczego oraz porannych zamgleń i niskiej temperatury, zanieczyszczenia nie gromadzą się tuż przy ziemi. To idealny moment na spacer, aktywność na świeżym powietrzu czy przewietrzenie mieszkania bez obaw o toksyczny dym z przydomowych pieców.

Jak odczytywać dzisiejsze (26.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

Dla pyłu PM10 oficjalna polska norma dobowa wynosząca 50 µg/m³ określa granicę bezpieczeństwa. W przypadku pyłu PM2.5 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ustala normę roczną na poziomie 20 µg/m³, natomiast Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca, aby średnie stężenie dobowe nie przekraczało 15 µg/m³.

Oto szczegółowe odczyty z lubelskich stacji pomiarowych z godziny 08:00:

Lublin, ul. Obywatelska: pomiar z godziny 08:00 wskazał stężenie PM10 na poziomie 39.5 µg/m³ (co stanowi 79% dobowej normy GIOŚ) z indeksem „Bardzo dobry”. Stężenie PM2.5 wyniosło 21.9 µg/m³ (również z indeksem „Bardzo dobry”). Ogólny indeks jakości powietrza dla tej stacji wynosi „Dobry”.

pomiar z godziny 08:00 wskazał stężenie PM10 na poziomie 39.5 µg/m³ (co stanowi 79% dobowej normy GIOŚ) z indeksem „Bardzo dobry”. Stężenie PM2.5 wyniosło 21.9 µg/m³ (również z indeksem „Bardzo dobry”). Ogólny indeks jakości powietrza dla tej stacji wynosi „Dobry”. Lublin, ul. Okopowa: pomiar z godziny 08:00 wykazuje wartość PM10 równą 28.1 µg/m³ (co stanowi 56,2% dobowej normy GIOŚ) oraz PM2.5 na poziomie 16.5 µg/m³. Ogólny indeks stacji to „Dobry”.

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to niebezpieczna, toksyczna mgła powstała z połączenia zanieczyszczeń z powietrzem. Tworzy się najczęściej wtedy, gdy dym z domowych pieców oraz spaliny samochodowe mieszają się z wilgotnym powietrzem przy słabym wietrze. Drobne cząsteczki brudu unoszące się w powietrzu mogą wnikać głęboko do płuc i układu krwionośnego. Pamiętaj o złotej zasadzie mieszkańca: sprawdzaj indeks jakości powietrza przed wyjściem na trening lub spacer, zwłaszcza jeśli jesteś w grupie wrażliwej.

QUIZ o smogu. Sprawdź, czy wiesz co cię truje! Pytanie 1 z 12 Jak powstała nazwa zjawiska smogu? została nadana przez naukowców z połączenia słów mgła i dym (ang. 'fog' i 'smoke') pochodzi od słowa "smolenie" Następne pytanie