Zniknęła bez śladu. Niepokojące zaginięcie 35-letniej Karoliny

Sprawą zaginięcia Karoliny Kukowskiej zajmują się mundurowi z V Komisariatu Policji w Lublinie. Kobieta po raz ostatni była widziana 1 listopada, kiedy to około godziny 9.00 wyszła z mieszkania zlokalizowanego przy ulicy Emilii Plater i do tej pory jej aktualne miejsce pobytu pozostaje nieznane.

Poszukiwana jest szczupłej budowy ciała i mierzy około 165 centymetrów wzrostu. Kobieta ma długie, brązowe włosy z pofarbowanymi na różowo końcówkami. Jej znakami szczególnymi są liczne tatuaże na rękach i nogach oraz wytatuowany napis „1991” znajdujący się bezpośrednio na szyi.

W momencie opuszczenia domu 35-latka miała na sobie czarną skórzaną kurtkę, białe obuwie marki Adidas z granatowymi paskami oraz fioletowo-bordowy dres z białymi lampasami. Zabrała ze sobą również czarną apaszkę w białe wzory oraz pikowaną torebkę w kolorze granatowym.

Funkcjonariusze zwracają się z pilnym apelem do każdego, kto widział Karolinę Kukowską lub posiada jakiekolwiek informacje o miejscu jej przebywania. Zgłoszenia przyjmuje V Komisariat Policji w Lublinie przy ulicy Koncertowej 4A, z którym należy się niezwłocznie skontaktować.

Wszelkie pomocne wskazówki w tej sprawie można przekazywać bezpośrednio, dzwoniąc pod numer telefonu 47 811 47 00 albo kontaktując się z dyspozytorem za pośrednictwem ogólnego numeru alarmowego 112.