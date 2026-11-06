Ogród Botaniczny UMCS zmienia się w bajkową akademię. Lumina Park powraca z nowym motywem przewodnim

Na gości czeka ponad 200 świetlnych instalacji, interaktywne atrakcje oraz ścieżka dźwiękowa znana z filmowych adaptacji przygód Pana Kleksa.

- W tym roku postanowiliśmy zbudować ten park, jeszcze większy, z instalacjami, których jeszcze w Lublinie nie było. Ten park w tym roku jest najbardziej interaktywnym parkiem, jaki zbudowaliśmy. Interaktywność można zauważyć w różnych postaciach, można coś kliknąć, można coś usłyszeć, coś może wyskoczyć, coś trzeba odkryć. Jak co roku w naszym parku zrobiliśmy grę terenową, która nawiązuje troszeczkę do ogrodu, nawiązuje troszeczkę do UMCS-u, ale również, ma służyć do tego, żeby bawić i wspólnie spędzić miło czas w tym, jak to mówię, najpiękniejszym ogrodzie botanicznym w Polsce - mówi Jan Szagdaj, prezes firmy Lumina.

W kolejnych strefach tematycznych spotkać będzie można samego Ambrożego Kleksa, szpaka Mateusza czy sójki wybierające się za morze. Trasa poprowadzi m.in. przez Wyspy Bergamuty, bajkowe krainy oraz niezwykłe przestrzenie edukacyjne, takie jak Pracownia Asymetrii i Geometrii czy Kleksografii. Pojawią się również instalacje autorstwa lubelskiego artysty Jarosława Koziary.

- To symboliczne otwarcie Lumina Parku to jednocześnie symboliczne otwarcie 13. wydziału Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. W takiej konwencji w tym roku przygotowana jest ta iluminacja. Związana z odkrywaniem tego, co ciekawe, co zaskakujące, co dziwne i pewnie większość instalacji, które zobaczymy, w tę stronę zmierza, żeby pobudzać ciekawość młodych ludzi, ale również dawać okazje do wspomnień dla osób nieco starszych, tym młodszym towarzyszących - mówił rektor UMCS prof. Radosław Dobrowolski.

Jak zapewnia dyrektor Ogrodu Botanicznego dr. Grażyna Szymczak, park iluminacji powstał w zgodzie z żyjącą tam przyrodą.

- Cała ekipa z Lumina Parku i nasi pracownicy współpracują, żeby żadnemu żywemu stworzeniu nie stała się krzywda podczas instalacji. Państwa również o to proszę, poruszajcie się wyznaczonymi ścieżkami, nie wchodźcie za miejsca zagrodzone, dlatego że to jest szacunek do przyrody - apeluje dr. Szymczak.

Na terenie parku dostępna będzie strefa gastronomiczna serwująca ciepłe napoje i przekąski.

Park będzie dostępny dla zwiedzających do 14 lutego.

W okresie do 10 stycznia, wystawę można odwiedzać od wtorku do niedzieli , a po 11 stycznia od środy do niedzieli.

Godziny otwarcia:

6 listopada – 10 stycznia: 16:00 – 21:00

13 stycznia – 31 stycznia: 16:30 – 21:00

3 lutego – 14 lutego: 17:00 – 21:00

Ostatnie wejście odbywa się o godz. 20:00.

Ceny biletów sprawdzicie na stronie: https://luminapark.pl/lublin/

Zobacz tez naszą galerię zdjęć: Otwarcie Lumina Parku w Ogrodzie Botanicznym UMCS

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