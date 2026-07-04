Zaczyna się remont jednego z najbardziej charakterystycznych pomników Lublina. Potrwa do połowy 2028 roku

Niemal 60 lat w krajobrazie Lublina

Prace nad Pomnikiem–Bramą rozpoczęły się w 1968 roku, został uroczyście odsłonięty 21 września 1969 roku. Jak przekonuje dyrekcja muzeum, długotrwała ekspozycja na zmienne warunki atmosferyczne oraz naturalne procesy starzenia materiałów sprawiły, że obiekt wymaga gruntownych prac remontowych i konserwatorskich.

Renowacji zostanie poddana cała bryła pomnika. Prace obejmą również m.in. remont wszystkich schodów i ciągów pieszych otaczających monument, wymianę nawierzchni na płycie pomnika i instalacji elektrycznej. Odnowione zostaną także betonowe ławki. Dzięki nowemu systemowi oświetlenia Pomnik–Bramę będzie można eksponować także po zmroku – czytamy na stronie instytucji.

Koszt całej inwestycji to prawie 11 mln 800 tys. zł. Prace mają się zakończyć w czerwcu 2028 roku.

Brazylia na Placu Litewskim w Lublinie

Pomysł i budowa pomnika

Plan utworzenia pomnika poświęconego ofiarom Majdanka ogłosiły w 1967 roku Rada Ochrony Pomników Męczeństwa oraz Towarzystwo Opieki nad Majdankiem. Zgłoszono wtedy prawie 140 projektów, z których zwycięską okazała się koncepcja autorstwa Wiktora Tołkina i Janusza Dembka.

Wiktor Tołkin, był nie tylko wybitnym rzeźbiarzem i architektem, lecz także byłym więźniem Pawiaka i niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz. Walczył również w powstaniu warszawskim. Projektując Pomnik–Bramę, wykorzystał własne doświadczenia wojenne, tworząc symboliczne dzieło nawiązujące do wizji piekielnych bram opisanych przez Dantego Alighieri w Boskiej komedii – podaje dyrekcja muzeum.

Prace w terenie ruszyły w 1968 roku. W szczytowym okresie przy budowie pracowało nawet 200 osób na trzy zmiany, a przy jego wykonaniu zatrudniano ponad 50 cieśli. Zużyto ponad 800 m³ betonu, 1500 ton granitu, 400 ton stali zbrojeniowej oraz 2600 ton kruszywa bazaltowego i granitowego. Co ciekawe, pomnik jest o 10% mniejszy, niż pierwotnie zakładano, to z powodu wysokich kosztów budowy.

Tekst na podstawie informacji zawartych na stronie Państwowego Muzeum na Majdanku.

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