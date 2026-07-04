Ruszyły „Wakacje z WOT”. W lubelskiej brygadzie szkolenie rozpoczęło 188 ochotników

3 lipca bramy koszar 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej przekroczyło 188 ochotników, rozpoczynając swoją przygodę z Wojskami Obrony Terytorialnej w ramach ogólnopolskiego projektu „Wakacje z WOT”. Dla 160 uczestników jest to szkolenie podstawowe przeznaczone dla osób, które wcześniej nie pełniły służby wojskowej. Pozostałych 28 uczestników stanowią żołnierze rezerwy odbywający szkolenie wyrównawcze.

Kmdr Laskowski: Wakacje z WOT

Program „Wakacje z WOT” od lat cieszy się dużym zainteresowaniem osób, które chcą połączyć wakacyjną przerwę z możliwością zdobycia praktycznych umiejętności oraz rozpoczęcia terytorialnej służby wojskowej. W tegorocznej edycji w 2. Lubelskiej Brygadzie OT zdecydowaną większość uczestników stanowią młodzi ludzie: pełnoletni uczniowie, studenci oraz osoby rozpoczynające swoją aktywność zawodową – mówi kpt. Marta Gaborek, rzeczniczka 2. LBOT.

Podczas szkolenia kandydaci poznają podstawy wojskowego rzemiosła, w tym zasady bezpiecznego posługiwania się bronią, taktykę, topografię, łączność, medycynę pola walki oraz funkcjonowanie w zespole. Szkolenie zakończy uroczysta przysięga wojskowa w Radzyniu Podlaskim, po której nowi żołnierze zasilą szeregi 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Kolejna edycja szkolenia w ramach tegorocznego projektu „Wakacje z WOT” rozpocznie się 4 września. Osoby zainteresowane udziałem powinny odpowiednio wcześniej rozpocząć proces rekrutacji i dopełnić niezbędnych formalności. Okres wakacyjno-urlopowy może wydłużyć czas niezbędny do przeprowadzenia procedur kwalifikacyjnych, dlatego do Wojskowych Centrów Rekrutacji warto zgłosić się z odpowiednim wyprzedzeniem.

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