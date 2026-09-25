Zabrała seniorce 55 tysięcy złotych i uciekła. Została złapana w trzy godziny

Mariusz Mucha
Mariusz Mucha
Konsultacja: jch
2026-09-25 15:48

Lubelscy policjanci błyskawicznie namierzyli 58-letnią oszustkę z Warszawy. Kobieta wyłudziła od 93-letniej mieszkanki Lublina pieniądze i biżuterię o wartości 55 tysięcy złotych. Ucieczka do stolicy nie przyniosła oczekiwanego efektu, ponieważ funkcjonariusze zatrzymali ją zaledwie trzy godziny po dokonaniu przestępstwa.

Fałszywy wypadek w Lublinie

Do zdarzenia doszło 22 września we wtorek na lubelskich Czubach. Zastosowana przez przestępców metoda była klasyczna, lecz nadal niezwykle skuteczna w wielu przypadkach. Sprawcy zatelefonowali do 93-letniej kobiety, informując ją o tragicznym wypadku samochodowym z udziałem ciężarnej, rzekomo spowodowanym przez jej córkę i zięcia. Aby uniknąć poważnych konsekwencji, konieczne było natychmiastowe wpłacenie kaucji. Niedługo potem w mieszkaniu seniorki stawiła się kobieta, która zabrała oszczędności oraz złotą biżuterię, których łączną wartość oszacowano na około 55 tysięcy złotych.

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Blok mieszkalny w Lublinie, a obok zatrzymana przez policję oszustka. O szczegółach akcji przeczytasz na Eska Lublin.
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Szybka akcja policji i areszt dla 58-latki

Kiedy 93-latka uświadomiła sobie, że padła ofiarą oszustwa, niezwłocznie zgłosiła sprawę na policję. Zdecydowana reakcja kobiety pozwoliła funkcjonariuszom na szybkie rozpoczęcie działań. Śledczy szybko ustalili, że sprawczynią jest 58-letnia mieszkanka Warszawy, która natychmiast po odebraniu łupu wróciła do swojego miasta. Zaledwie trzy godziny po przestępstwie policjanci zatrzymali ją w stolicy. Zgodnie z decyzją sądu kobieta trafiła do aresztu na trzy miesiące. Grozi jej kara do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Pokój Zbrodni - Oszustwa na policjanta
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