Czym były „monidła”? W Lublinie będzie można pospacerować śladami artysty

Zbiórka rusza o godzinie 12 w Arche Hotelu przy ulicy Zamojskiej 30.

To będzie wyjątkowy lubelski spacer ścieżkami lubelskiego artysty Andrzeja Kota. To będzie podróż przez Lublin, ale również przez wspomnienia Władysława Grochowskiego, prezesa i właściciela sieci hoteli Arche, który przed laty przyjaźnił się z tym niezwykłym artystą. Poznamy historię miejsc, ludzi, przedmiotów, o których dziś niewiele się mówi. A na koniec odwiedzimy galerię Gardzienice i wystawę prac Andrzeja Kota - zachęca Jagoda Kowalczyk z Arche Hotel.

Andrzej Kot urodził się w Lublinie 21 listopada 1946 roku i przez większość życia tworzył w mieście. Wśród jego prac były m.in. wydania "Traktatu moralnego" Czesława Miłosza oraz "Trenów" Jana Kochanowskiego. Otrzymał m.in. Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki na X Międzynarodowym Biennale Ekslibrisu Współczesnego w Malborku oraz nagrodę Angelusa Artystycznego.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, obowiązują jednak wcześniejsze zapisy. Szczegóły znajdziecie tutaj.

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