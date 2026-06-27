Zabarykodawał się w domu i groził, że odbierze sobie życie. Policjanci obezwładnili i zatrzymali 58-latka

Jak wynika z policyjnych ustaleń, wcześniej mężczyzna miał poinformować swoją znajomą o zamiarze targnięcia się na własne życie. Z przekazanych informacji wynikało również, że może posiadać broń, dlatego na miejsce natychmiast skierowano policyjne patrole.

Po wejściu do mieszkania funkcjonariusze zastali 58-latka z przedmiotem przypominającym broń palną. Mężczyzna oświadczył, że jeśli policjanci nie opuszczą mieszkania, zrobi sobie krzywdę.

Wtedy do akcji wkroczyli policyjni negocjatorzy oraz kontrterroryści. Sytuację udało się opanować. Mężczyzna został obezwładniony i zatrzymany.

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Podczas przeszukania mieszkania policjanci zabezpieczyli przedmiot przypominający rewolwer. Mężczyzna noc spędzi w policyjnym areszcie. Na szczęście w trakcie akcji nikomu nic się nie stało.