Samochód 19-latki przewrócił się na bok. Chciała zmienić pas. Policja pokazała nagranie

Do kolizji doszło na al. Racławickich w Lublinie.

19-latka podczas zmiany pasa ruchu uderzyła w peugeota.

Peugeot zderzył się następnie z fordem.

Toyota przewróciła się na lewy bok.

Do zdarzenia doszło w czwartek (25.06) na al. Racławickich w Lublinie. Policjanci ustalili, że 19-letnia kierująca toyotą podczas zmiany pasa ruchu nie upewniła się, czy może bezpiecznie wykonać ten manewr. W efekcie uderzyła w jadącego sąsiednim pasem peugeota.

Siła zderzenia sprawiła, że peugeot został zepchnięty na poprzedzającego go forda. Toyota natomiast straciła stabilność i przewróciła się na lewy bok. Choć cała sytuacja wyglądała bardzo poważnie, nikt z uczestników kolizji nie odniósł obrażeń.

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Funkcjonariusze potwierdzili przebieg zdarzenia na podstawie własnych ustaleń oraz zabezpieczonego nagrania. Za przyczynę kolizji uznano niezachowanie należytej ostrożności podczas zmiany pasa ruchu i stworzenie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

19-letnia kierująca została ukarana mandatem w wysokości ponad 1000 złotych. Na jej konto trafiło również 10 punktów karnych.