Samochód 19-latki przewrócił się na bok. Chciała zmienić pas. Policja pokazała nagranie

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-06-26 14:01

Groźnie wyglądające zdarzenie drogowe na al. Racławickich w Lublinie zakończyło się bez osób rannych. 19-letnia kierująca toyotą podczas zmiany pasa ruchu doprowadziła do kolizji z dwoma innymi samochodami, a jej auto przewróciło się na bok. Policja ukarała młodą kierującą wysokim mandatem i punktami karnymi.

Nagranie z monitoringu przedstawiające samochód osobowy przewrócony na bok na ruchliwej ulicy w Lublinie po kolizji, w tle inne pojazdy i data 25-06-2026. Więcej o zdarzeniu przeczytasz na naszym portalu.
Autor: KWP Lublin/ Materiały prasowe
  • Do kolizji doszło na al. Racławickich w Lublinie.
  • 19-latka podczas zmiany pasa ruchu uderzyła w peugeota.
  • Peugeot zderzył się następnie z fordem.
  • Toyota przewróciła się na lewy bok.

Do zdarzenia doszło w czwartek (25.06) na al. Racławickich w Lublinie. Policjanci ustalili, że 19-letnia kierująca toyotą podczas zmiany pasa ruchu nie upewniła się, czy może bezpiecznie wykonać ten manewr. W efekcie uderzyła w jadącego sąsiednim pasem peugeota.

Siła zderzenia sprawiła, że peugeot został zepchnięty na poprzedzającego go forda. Toyota natomiast straciła stabilność i przewróciła się na lewy bok. Choć cała sytuacja wyglądała bardzo poważnie, nikt z uczestników kolizji nie odniósł obrażeń.

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Funkcjonariusze potwierdzili przebieg zdarzenia na podstawie własnych ustaleń oraz zabezpieczonego nagrania. Za przyczynę kolizji uznano niezachowanie należytej ostrożności podczas zmiany pasa ruchu i stworzenie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

19-letnia kierująca została ukarana mandatem w wysokości ponad 1000 złotych. Na jej konto trafiło również 10 punktów karnych.

Lublin