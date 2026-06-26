Samochód 19-latki przewrócił się na bok. Chciała zmienić pas. Policja pokazała nagranie

- Do kolizji doszło na al. Racławickich w Lublinie.
- 19-latka podczas zmiany pasa ruchu uderzyła w peugeota.
- Peugeot zderzył się następnie z fordem.
- Toyota przewróciła się na lewy bok.
Do zdarzenia doszło w czwartek (25.06) na al. Racławickich w Lublinie. Policjanci ustalili, że 19-letnia kierująca toyotą podczas zmiany pasa ruchu nie upewniła się, czy może bezpiecznie wykonać ten manewr. W efekcie uderzyła w jadącego sąsiednim pasem peugeota.
Siła zderzenia sprawiła, że peugeot został zepchnięty na poprzedzającego go forda. Toyota natomiast straciła stabilność i przewróciła się na lewy bok. Choć cała sytuacja wyglądała bardzo poważnie, nikt z uczestników kolizji nie odniósł obrażeń.
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Funkcjonariusze potwierdzili przebieg zdarzenia na podstawie własnych ustaleń oraz zabezpieczonego nagrania. Za przyczynę kolizji uznano niezachowanie należytej ostrożności podczas zmiany pasa ruchu i stworzenie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
19-letnia kierująca została ukarana mandatem w wysokości ponad 1000 złotych. Na jej konto trafiło również 10 punktów karnych.