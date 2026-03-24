Z Józefowa nad Wisłą na Mazury. Przed nami II Retro Rajd

W wydarzeniu mogą wziąć udział pojazdy wyprodukowane w Polsce oraz w krajach bloku wschodniego, które mają minimum 20 lat, a także wszystkie pojazdy wyprodukowane do 1993 roku.

Kierowcy pojazdów zabytkowych nadal mogą się zapisywać na nasze wydarzenie. Ale chodzi nie tylko kierowców samochodów, także rowerów, różnych pojazdów, traktorów, ciężarówek. Noclegi każda ekipa we własnym zakresie sobie organizuje. Niektórzy śpią w samochodach, niektórzy śpią w hotelach. W trakcie rajdu będzie można zobaczyć różnego rodzaju samochody z czasów PRL-u, takie jak: Polonezy, Maluchy, duże Fiaty, z bloku wschodniego: Łada, Skoda oraz różnego rodzaju zachodnie, wyprodukowane do 1993 roku - mówi Karol Rogala, jeden z organizatorów.

Finał rajdu odbędzie się 3 maja podczas wydarzenia „Zalewiada Retro Zlot 2026” w klimacie PRL. Celem wydarzenia jest promowanie klasycznej motoryzacji, propagowanie kultury i wzajemnej pomocy na drodze oraz integracja środowisk motoryzacyjnych z całej Polski. Na trasie przewidziane są liczne konkursy z nagrodami, a liczba miejsc jest ograniczona.

Retro Rajd ruszy 1 maja z Józefowa nad Wisłą. Zapisy trwają do 26 kwietnia.

