Wyrzucił ją z bierzmowania. Ks. Sebastian Picur ruszył z pomocą

"Ksiądz wyrzucił mnie z bierzmowania"

Ksiądz Sebastian Picur pokazał, jaką wiadomość otrzymał od jednej z internautek. Okazuje się, że ta postanowiła wyżalić się duchownemu. Chodziło głównie o to, że jej ksiądz wyrzucił ją z bierzmowania tylko dlatego, bo nie było jej na kilku spotkaniach w kościele.

Ksiądz wyrzucił mnie z bierzmowania tylko dlatego, że nie było mnie na spotkaniach, o których nie wiedziałam – napisała w wiadomości do księdza Sebastiana Picura kobieta.

Ksiądz Picur nie pozostawił internautki bez wsparcia i nagrał wideo na swoje media społecznościowe z poradą.

Ksiądz z TikToka z radą

W mediach pojawiło się więc nagranie, w którym to duchowny radzi kobiecie, co powinna zrobić w takiej sytuacji.

Proszę podejść do księdza z rodzicami i zapytać, jak możesz nadrobić zaległości – stwierdził ks. Sebastian Picur.

Choć z pewnością nie takiej rady oczekiwała internautka, to duchowny - można powiedzieć - że wybrnął z całej sytuacji dość dyplomatycznie.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Tych grzechów nie odpuści zwykły ksiądz. Nie ma prawa

8

Polacy mają problem z bierzmowaniem. W komentarzach huczy

Co ciekawe, w komentarzach pod filmem pojawiło się mnóstwo wpisów, które pokazują, że wielu Polaków ma problem z kwestią bierzmowania. Okazuje się bowiem, że spora część osób nie ma bierzmowania z nieco zaskakujących powodów.

A ja nie mam, bo zapomniałam o 40 zł na krzyżyk

Zabrakło mi jednego Pierwszego Piątku i musiałam zaliczać jeszcze raz

W mojej parafii ksiądz odmówił dzieciakom bo nie stać ich było na pamiątkowe krzyże po 50 zł...

Mnie chciał wyrzucić bo miałam kolczyk we brwi

Bierzmowanie - po co się robi?

Bierzmowanie to jeden z siedmiu sakramentów kościoła katolickiego. Jego głównym celem jest umocnienie wiary oraz pogłębienie więzi człowieka z Bogiem. Według nauczania kościoła podczas bierzmowania wierny otrzymuje szczególną łaskę Ducha Świętego, która ma pomagać mu w świadomym życiu zgodnym z zasadami chrześcijaństwa.