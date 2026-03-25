Wyprzedzał na pasach, później pędził 161 km/h. Kierowca BMW został bez prawa jazdy

Wyprzedzanie na pasach i 161 km/h na liczniku

Do bardzo niebezpiecznych manewrów doszło w sobotę, 21 marca na drodze wojewódzkiej numer 809 w miejscowości Kierzkówka. Patrolujący ten odcinek policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego zauważyli kierującego BMW, który wyprzedzał inny samochód bezpośrednio na oznakowanym przejściu dla pieszych. To jednak nie był koniec jego drogowych popisów, ponieważ chwilę później, już poza terenem zabudowanym, rozpędził swoje auto do 161 km/h. Warto podkreślić, że w tym miejscu obowiązywało ograniczenie prędkości do 70 km/h.

Wysoki mandat i utrata prawa jazdy

Ostatecznie na 22-latka nałożono łączny mandat w wysokości 4000 złotych. Dostał także 30 punktów karnych, a co najważniejsze, zgodnie z obowiązującymi przepisami, policjanci zatrzymali mu prawo jazdy. Nowe regulacje pozwalają na zatrzymanie uprawnień za przekroczenie dozwolonej prędkości o ponad 50 km/h na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej poza obszarem zabudowanym.

Policja apeluje o rozsądek. Nadmierna prędkość to wciąż główna przyczyna tragedii

Policjanci z lubelskiej drogówki po raz kolejny przypominają, że brawura i lekceważenie przepisów drogowych to prosta droga do tragedii. Przypadek 22-letniego kierowcy BMW jest dobitnym przykładem, jak nieodpowiedzialne zachowanie może prowadzić do poważnych konsekwencji, nie tylko finansowych. Funkcjonariusze apelują do wszystkich kierowców o zdjęcie nogi z gazu i dostosowanie prędkości do panujących warunków oraz obowiązujących ograniczeń. Szczególną ostrożność należy zachować w rejonach przejść dla pieszych, gdzie chwila nieuwagi może kosztować czyjeś zdrowie lub życie.

Kierowca BMW pędził ponad 160 km/h i wyprzedzał na przejściu dla pieszych - zobacz policyjne zdjęcia:

