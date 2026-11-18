Dramatyczne zdarzenie rozegrało się jeszcze przed południem na trasie wojewódzkiej numer 878. - Z wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący busem marki Iveco nagle zjechał na przeciwległy pas i zderzył się czołowo z samochodem ciężarowym marki Mercedes - przekazała aspirant sztabowy Faustyna Łazur.

Siła uderzenia wyrzuciła pojazd ciężarowy poza jezdnię, gdzie wpadł on do rowu i zatrzymał się na przydrożnym nasypie. Niestety życia 27-letniego kierowcy ciężarówki nie udało się uratować i mężczyzna zmarł na miejscu wypadku. Drugi z uczestników, 53-letni prowadzący busa, został przetransportowany do szpitala z obrażeniami ciała, a badanie wykazało, że w chwili zdarzenia był trzeźwy.

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Trasa w rejonie kraksy została całkowicie wyłączona z ruchu na czas prowadzenia działań służb. Przez kilka godzin na miejscu pracowali funkcjonariusze policji pod ścisłym nadzorem prokuratora. Obecnie śledczy starają się dokładnie odtworzyć przebieg oraz pełne okoliczności tej drogowej tragedii.

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