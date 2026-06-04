Wypadek 14-latków na hulajnodze elektrycznej! Dzieci w szpitalu

Dwaj 14-latkowie jechali jedną hulajnogą. Obaj trafili do szpitala po groźnym upadku

Do groźnego wypadku z udziałem dwóch nastolatków doszło we wtorek w miejscowości Rudy w gminie Końskowola. Dwaj 14-latkowie jadący hulajnogą elektryczną przewrócili się na jezdnię i zostali ranni. Obaj zostali trafili do szpitala w Lublinie. Zdarzenie miało miejsce na ulicy Pompy. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że nastolatkowie – mieszkaniec gminy Końskowola i mieszkaniec Puław – jechali razem na jednej hulajnodze elektrycznej. Chłopcy poruszali się z dużą prędkością z Puław w kierunku miejscowości Rudy. W pewnym momencie stracili panowanie nad urządzeniem. Hulajnoga przewróciła się, a obaj nastolatkowie upadli na jezdnię. W wyniku zdarzenia doznali obrażeń i potrzebowali pomocy medycznej.

Pierwszej pomocy poszkodowanym udzielił pracownik cywilny Komendy Powiatowej Policji w Puławach. Mężczyzna zauważył zdarzenie i natychmiast ruszył na pomoc. Wezwał też karetkę pogotowia. Po przyjeździe ratownicy medyczni przejęli opiekę nad chłopcami. Nastolatkowie zostali przewiezieni do szpitala w Lublinie, gdzie pozostali na obserwacji. Policjanci ustalili, że żaden z 14-latków nie miał na głowie kasku ochronnego. Funkcjonariusze przypominają, że kask może znacząco ograniczyć skutki upadku i zmniejszyć ryzyko poważnych urazów głowy. W przypadku jazdy na hulajnodze lub rowerze jest to jeden z najważniejszych elementów ochrony.

Hulajnoga elektryczna jest przeznaczona do przewozu jednej osoby. Jazda we dwójkę utrudnia panowanie nad pojazdem

Sprawa jest szczególnie ważna, ponieważ od 3 czerwca obowiązują nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Zgodnie z nowymi regulacjami osoby do 16. roku życia poruszające się rowerem lub hulajnogą mają obowiązek noszenia kasku ochronnego. Za brak kasku mandat w wysokości 100 złotych może zostać nałożony na rodzica lub opiekuna niepełnoletniego użytkownika. Celem nowych przepisów jest ograniczenie liczby wypadków oraz zmniejszenie skutków urazów wśród dzieci i młodzieży. Policja przypomina także, że hulajnoga elektryczna jest przeznaczona do przewozu jednej osoby. Jazda we dwójkę utrudnia panowanie nad pojazdem i zwiększa ryzyko utraty równowagi. Funkcjonariusze apelują do rodziców, aby rozmawiali z dziećmi o zasadach bezpiecznego poruszania się po drogach.

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