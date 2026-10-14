„Wyjście z cienia”. Ruszyła kolejna odsłona projektu Fundacji Wstawaj Alicja

Jak mówią sami opiekunowie, nie potrzebują poklasku ani pochwał. Potrzebują zrozumienia, że są zwykłymi ludźmi, którzy – jak my wszyscy – mają ograniczone zasoby energii. Dzięki najnowszej kampanii Fundacji Wstawaj Alicja przypominają sobie jednak, że są nie tylko rodzicami chorych, ale też kobietami, mężczyznami, kolegami, koleżankami, że mają prawo do swoich pasji i marzeń.

Członkowie fundacji chcą pokazać, jak wygląda codzienność osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów i przeciwdziałać dyskryminacji. Kondycja opiekuna przekłada się na jakość życia osoby, którą się opiekuje, dlatego mówią o obu stronach tej codzienności.

Za każdą historią stoi człowiek, jego emocje, przeżycia i odwaga, by powiedzieć o sobie coś więcej. To właśnie te osobiste opowieści są sercem kampanii. Pokazują, że wychodzenie z cienia może mieć różne oblicza, a czasem zaczyna się od jednego ważnego kroku, decyzji, by zabrać głos i pozwolić się usłyszeć.

Jedną z bohaterek tegorocznej kampanii jest pani Elżbieta, mama Mateusza, który od urodzenia ma mózgowe porażenie dziecięce. Nie chodzi, porusza się na wózku. Rehabilituje się od pierwszych miesięcy życia, a od kiedy ćwiczy na Lokomacie, urządzeniu do reedukacji chodu, czuje się silniejszy i sam widzi, że robi postępy.

Osoby w fundacji są bardzo przychylne wszystkim. Nawet jeśli w danym momencie nie ma sprzętu, z którego mógłby skorzystać Mateusz, to następnym razem udaje się coś znaleźć dla niego. On tam jest mile widziany i ja to odczuwam – mówi pani Elżbieta.

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18-letni Olivier urodził się jako wcześniak z czterokończynowym mózgowym porażeniem dziecięcym i przy większości codziennych czynności potrzebuje drugiej osoby. Najczęściej towarzyszy mu mama, drobna kobieta, która dorosłego syna nosi na rękach każdego dnia. Pani Jadzia nie oczekuje litości ani podziwu, tylko życzliwości i zrozumienia. Olivier ma trudności z mówieniem, ale pięknie śpiewa. Startuje w konkursach wokalnych i odnosi w nich sukcesy.

Fundacja daje nam nadzieję. Zawsze to powtarzam. Nadzieję na to, że jest grono ludzi, którzy nas nie oceniają jako rodziców. A taka nadzieja jest bardzo potrzebna każdego dnia – przyznaje pani Jadzia.

Więcej o działalności Fundacji Wstawaj Alicja przeczytacie na jej stronie internetowej.

Zadanie publiczne jest finansowane ze środków PFRON przyznanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego.

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