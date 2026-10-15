Lubelskie tory z KPO. Prawie 400 mln zł trafiło na rozwój kolei

W sumie w województwie lubelskim przeprowadzono cztery zadania, które poprawiają bezpieczeństwo podróżnych m.in. na przejazdach kolejowych.

W ramach Krajowego Programu Odbudowy wykonaliśmy dynamiczny system informacji pasażerskiej wraz z monitoringiem wizyjnym na linii numer 7, od Otwocka do Lublina. Na całym tym obszarze to jest 41 lokalizacji. Wartość inwestycji przekraczała 73 miliony złotych brutto. Dzięki temu pasażerowie będą mieli lepszą informację, dogodny dostęp do wiedzy o aktualnym rozkładzie jazdy i ruchu pociągów - mówi Marcin Demidziuk dyrektor projektu Centrum Realizacji Inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe.

W tym roku otworzone zostało także Lokalne Centrum Sterowania w Zawadzie, skąd dyżurni ruchu zdalnie zarządzają pociągami na trzech liniach oraz nadzorują kilkanaście przejazdów.

W ramach tego zadania zostały zmodernizowane i wymienione rozjazdy. Pobudowano centrum sterowania lokalnego i z jednego miejsca są sterowane nastawnie, które są na tych liniach. To poprawa warunków pracy dla dyżurnego i polepszenie stanu infrastruktur. Szczególnym takim ciężkim zadaniem było modernizacja przejazdu w samym Zamościu. Tam były dwa takie przejazdy. Kolejne, to modernizacja linii numer 26 od Łukowa do Dęblina. Na odcinku 20 km została wymieniona nawierzchnia kolejowa. Zostały pobudowane dwa perony, które są już dostosowane do wymaganych standardów. Wymieniono całą sieć trakcyjną. Takim trzecim ważnym zadaniem była modernizacja urządzeń zabezpieczenia ruchu na 11 przejazdach kolejowo-drogowych w województwie lubelskim - mówi Zygmunt Osiak dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Lublinie.

Nowe urządzenia pojawiły się m.in. na przejazdach na liniach kolejowych nr 7, 69 i 72. Prace objęły przejazdy m.in. w miejscowościach: Biskupice, Lublin, Zamość, Krasnystaw oraz Bełżec.

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