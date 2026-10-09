Szukasz mieszkania w Lublinie? Te oferty i porady znajdziesz w jednym miejscu!

Mieszkania i domy w jednym miejscu

Poszukiwanie wymarzonego mieszkania potrafi być czasochłonne. Trzeba porównać lokalizacje, metraże, ceny i standard wykończenia, a do tego sprawdzić dostępne możliwości finansowania. Giełda Mieszkań w Galerii GALA to okazja, by przyjrzeć się różnym propozycjom podczas jednego wydarzenia.

Na miejscu będzie można spotkać się z lubelskimi deweloperami, poznać ich ofertę i porozmawiać o dostępnych mieszkaniach oraz domach. To szansa zarówno dla osób kupujących pierwsze lokum, jak i tych, którzy myślą o zmianie mieszkania lub inwestowaniu w nieruchomości.

Nie wiesz, jak sfinansować zakup? Zapytaj eksperta

Wybór nieruchomości to dopiero początek. Dla wielu kupujących równie ważne jest znalezienie odpowiedniego sposobu finansowania. Podczas Giełdy Mieszkań będzie można skorzystać z bezpłatnych porad ekspertów finansowych i dowiedzieć się więcej o możliwościach uzyskania kredytu hipotecznego.

Bezpośrednia rozmowa ze specjalistą pozwoli lepiej zrozumieć dostępne rozwiązania i przygotować się do kolejnych kroków związanych z zakupem nieruchomości.

Specjalne oferty tylko na czas Giełdy

Wydarzenie będzie również okazją do poznania ofert promocyjnych przygotowanych przez deweloperów specjalnie na czas Giełdy Mieszkań. Dla osób planujących zakup może to być dobry moment, by porównać propozycje i sprawdzić, które odpowiadają ich potrzebom oraz możliwościom finansowym.

Przy podejmowaniu decyzji warto dokładnie przeanalizować nie tylko cenę, lecz także lokalizację, standard, termin oddania nieruchomości i warunki ewentualnej promocji.

Zapisz datę i odwiedź Galerię GALA

Giełda Mieszkań odbędzie się w weekend 17–18 października 2026 roku w Galerii GALA przy ul. Fabrycznej 2 w Lublinie.

To propozycja dla wszystkich, którzy chcą sprawdzić ofertę lokalnego rynku, porozmawiać z deweloperami i uzyskać wskazówki dotyczące finansowania zakupu.

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.