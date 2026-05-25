Wyjątkowe życzenia na Dzień Matki 2026. Najpiękniejsze rymowanki i wierszyki dla mam

Dzień Matki 2026. Piękne propozycje życzeń dla ukochanej mamy
Mamo, w dniu Twojego Święta
dziękuję Ci za przekonanie,
że jestem najcenniejszym skarbem
Twego życia…
***
Droga Mamo!
Dziękuję za każdy spędzony
wspólnie z Tobą dzień,
za pokazywanie mi świata,
za uczenie bycia odważnym,
wolnym i otwartym na innych.
Kocham Cię za wszystko
i na zawsze!
***
Dzisiaj, droga Mamo,
masz twarz uśmiechniętą.
Niech przez rok cały
trwa to Twoje święto.
***
Wyjątkowe życzenia z okazji Dnia Matki 2026. Urocze rymowanki dla "kochanej mamusi"
***
Najdroższa Mamo,
zawsze cierpliwa,
oddana, troskliwa,
zawsze spiesząca z pomocą,
żyj w szczęściu i zdrowiu.
Sto lat!
***
Mamusiu jedyna, przyjmij szczere życzenia.
Niech każda godzina szczęściem Cię opromienia.
Niech życie upływa wśród ciągłej radości
przy blasku promiennym - nadziei i miłości.
***
Mamo, tak bardzo Cię kocham
i dziękuję Ci za wszystko.
Za Twój uśmiech, który ogrzewa
mnie w różnych chwilach życia,
a najbardziej dziękuję Ci za to, że jesteś.
***
Co napisać na kartce z okazji Dnia Matki? Niepowtarzalne wierszyki na 26 maja 2026
***
Za to, że zawsze jesteś przy mym boku,
Za to, że wskazujesz drogę mi w mroku,
Za to, że dni moje tęczą malujesz
dziś Mamo z całego serca Ci dziękuję!
***
Kochana Mamo,
kocham Cię tak mocno i zimą,
i latem, a zwłaszcza wiosną.
W ten piękny dzień składam Ci życzenia
oraz w dalszym życiu powodzenia.
***
Dziękuję za to wszystko,
Czym dobroć jest na ziemi,
Że Jesteś najważniejsza,
Że tego nikt nie zmieni,
Że jeden dzień najpiękniej
W mym sercu jaśnieć musi:
Dla jednych to Dzień Matki,
A dla mnie Dzień Mamusi.
***
Dzień Matki 26 maja 2026. Sprawdź najbardziej wzruszające życzenia dla mamy
***
Kocham róże, kocham bratki
lecz najbardziej serce Matki.
***
Zapytał mnie kolega o moją pierwszą miłość.
Odpowiedziałem mu, że moją
pierwszą miłością była moja Mama.
Dlatego do Ciebie, Mamo ślę dzisiaj to serce.
Zawsze będzie z Tobą.
***
Źródło wierszyków: wierszykolandia.pl