Wyjątkowe życzenia na Dzień Matki 2026. Najpiękniejsze rymowanki i wierszyki dla mam

Dzień Matki 2026. Piękne propozycje życzeń dla ukochanej mamy

Mamo, w dniu Twojego Święta

dziękuję Ci za przekonanie,

że jestem najcenniejszym skarbem

Twego życia…

***

Droga Mamo!

Dziękuję za każdy spędzony

wspólnie z Tobą dzień,

za pokazywanie mi świata,

za uczenie bycia odważnym,

wolnym i otwartym na innych.

Kocham Cię za wszystko

i na zawsze!

***

Dzisiaj, droga Mamo,

masz twarz uśmiechniętą.

Niech przez rok cały

trwa to Twoje święto.

***

Wyjątkowe życzenia z okazji Dnia Matki 2026. Urocze rymowanki dla "kochanej mamusi"

***

Najdroższa Mamo,

zawsze cierpliwa,

oddana, troskliwa,

zawsze spiesząca z pomocą,

żyj w szczęściu i zdrowiu.

Sto lat!

***

Mamusiu jedyna, przyjmij szczere życzenia.

Niech każda godzina szczęściem Cię opromienia.

Niech życie upływa wśród ciągłej radości

przy blasku promiennym - nadziei i miłości.

***

Mamo, tak bardzo Cię kocham

i dziękuję Ci za wszystko.

Za Twój uśmiech, który ogrzewa

mnie w różnych chwilach życia,

a najbardziej dziękuję Ci za to, że jesteś.

***

Co napisać na kartce z okazji Dnia Matki? Niepowtarzalne wierszyki na 26 maja 2026

***

Za to, że zawsze jesteś przy mym boku,

Za to, że wskazujesz drogę mi w mroku,

Za to, że dni moje tęczą malujesz

dziś Mamo z całego serca Ci dziękuję!

***

Kochana Mamo,

kocham Cię tak mocno i zimą,

i latem, a zwłaszcza wiosną.

W ten piękny dzień składam Ci życzenia

oraz w dalszym życiu powodzenia.

***

Dziękuję za to wszystko,

Czym dobroć jest na ziemi,

Że Jesteś najważniejsza,

Że tego nikt nie zmieni,

Że jeden dzień najpiękniej

W mym sercu jaśnieć musi:

Dla jednych to Dzień Matki,

A dla mnie Dzień Mamusi.

***

Dzień Matki 26 maja 2026. Sprawdź najbardziej wzruszające życzenia dla mamy

***

Kocham róże, kocham bratki

lecz najbardziej serce Matki.

***

Zapytał mnie kolega o moją pierwszą miłość.

Odpowiedziałem mu, że moją

pierwszą miłością była moja Mama.

Dlatego do Ciebie, Mamo ślę dzisiaj to serce.

Zawsze będzie z Tobą.

***

Źródło wierszyków: wierszykolandia.pl