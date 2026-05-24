Wpadł pod własny traktor. 76-latek w szpitalu

- Z ustaleń mundurowych pracujących na miejscu zdarzenia wynika, że 76-letni mieszkaniec powiatu opolskiego podczas wykonywania prac polowych w ogródku przy użyciu ciągnika z podpiętym agregatem wjechał jednym kołem pojazdu do rowu znajdującego się wzdłuż ogrodzenia posesji co spowodowało przechylenie się pojazdu z którego mężczyzna spadł. Następnie mężczyzna został najechany przez tylne koło ciągnika - informuje Podkomisarz Katarzyna Bigos i dodaje: - Na miejsce został zadysponowany śmigłowiec LPR, który mężczyznę z obrażeniami ciała przetransportował do szpitala.

Policja apeluje o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i zachowanie szczególnej ostrożności. Zaleca też pomoc i asekurację podczas wykonywania wszelkiego rodzaju prac polowych przez dodatkową osobę. W sytuacji gdy doszło do wypadku ważne jest jak najszybsze udzielenie pomocy takiej osobie i powiadomienie służb ratunkowych dzwoniąc na numer 112.

11