Wygrana Eurojackpot. Rekordowa wygrana w małym mieście. Polak czeka na gruby przelew

Po wtorkowym (19.05) losowaniu Eurojackpot nie padła główna wygrana, dlatego kumulacja rośnie do ogromnej kwoty. W piątek gracze w całej Europie będą walczyć o 520 mln zł. W Polsce odnotowano dwie wygrane III stopnia warte ponad milion złotych każda.

Losowanie Eurojackpot z 19 maja 2026 roku przyniosło następujące liczby:

10, 36, 37, 39, 47 oraz 5 i 6

Choć nikt nie trafił pełnej puli, w Polsce padły dwie wysokie wygrane III stopnia (5+0). Każda z nich wyniosła dokładnie 1 197 963,30 zł.

Jedna z wygranych została odnotowana dzięki grze internetowej metodą chybił trafił na lotto.pl. Drugi zwycięski zakład zawarto stacjonarnie w punkcie LOTTO przy ul. Zwycięstwa 9 w Parczewie w województwie lubelskim, w saloniku prasowym Kolporter. Jak podkreśla Totalizator Sportowy, jest to najwyższa wygrana w historii Parczewa w grach LOTTO.

Brak głównej wygranej oznacza, że w kolejnym losowaniu stawka będzie jeszcze wyższa. W piątek uczestnicy Eurojackpot zagrają o aż 520 milionów złotych.

Eurojackpot to jedna z najpopularniejszych gier liczbowych w Europie. Pojedynczy zakład kosztuje 12,50 zł. Gracz wybiera: 5 z 50 liczb, 2 z 12 liczb. Losowania odbywają się dwa razy w tygodniu – we wtorki i piątki. W grze uczestniczy wiele europejskich państw, m.in. Polska, Czechy, Dania, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Norwegia, Szwecja, Włochy i Węgry. Najwyższa jak dotąd wygrana w Eurojackpot w Polsce padła w 2022 roku w powiecie krotoszyńskim. Szczęśliwy gracz zdobył wtedy aż 213 milionów złotych.

