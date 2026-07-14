Wyjątkowy moment na festiwalu. Ukraińscy artyści uczcili ofiary Wołynia

Włodawa słynie ze swojej wielokulturowej historii, a władze miasta chętnie do niej nawiązują. Dawniej mieszkali tu obok siebie katolicy, prawosławni i żydzi. Ta różnorodność jest dziś celebrowana podczas rozmaitych imprez kulturalnych. Doskonałym tego przykładem jest Międzynarodowe Poleskie Lato z Folklorem, które każdego roku przyciąga zespoły muzyczne z różnych zakątków świata.

W tym roku wydarzenie miało wyjątkowo symboliczny charakter. W trzecim dniu festiwalu publiczność mogła podziwiać ukraiński Zespół Teatralno-Taneczny „Kryształ”. Grupę tę tworzą młodzi ludzie, którzy po wybuchu pełnoskalowego konfliktu zbrojnego uciekli do Polski i tu rozwijają swoje pasje. Przed zgromadzoną widownią zaprezentowali ukraińskie tradycje ludowe w nieco bardziej współczesnym wydaniu.

Gdy występ dobiegł końca, głos zabrała Zoja Łukaszczuk, która opiekuje się młodymi artystami. Kobieta wyraziła wdzięczność organizatorom za możliwość wystąpienia na scenie. Podziękowała także całemu polskiemu społeczeństwu za ogromne wsparcie, jakie obywatele Ukrainy otrzymują od samego początku rosyjskiej agresji.

Niezwykle wzruszającym momentem była przemowa burmistrza Włodawy, Wiesława Muszyńskiego. Włodarz przypomniał o dacie 11 lipca, kiedy to przypada Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa. Zaznaczył, jak ważne jest odpowiednie uhonorowanie pomordowanych na Kresach, dodając jednocześnie, że bolesna przeszłość nie powinna stanowić przeszkody w tworzeniu pozytywnych więzi między Polakami a Ukraińcami.

– Dziś, w dniu święta narodowego, wspominamy wszystkich pomordowanych na Wołyniu. Czarne karty historii polsko-ukraińskiej muszą zostać należycie rozliczone, a ofiary tej zbrodni powinny doczekać się godnego pochówku i upamiętnienia. Mordowano Polaków ale też Ukraińców, którzy Polakom pomagali. Dlatego proszę powstańmy i całym amfiteatrem wraz z tancerzami z Ukrainy uczcijmy minutą ciszy pamięć wszystkich pomordowanych w tej strasznej zbrodni. Jednocześnie musimy patrzeć w przyszłość. Dziś z tej festiwalowej sceny wysyłamy sygnał do pojednania. Jestem przekonany, że kultura i tradycje ludowe obu narodów mogą stać się fundamentem do przezwyciężania tego, co nas dzieli – powiedział burmistrz Wiesław Muszyński.

Bezpośrednio po tym przemówieniu zgromadzeni widzowie oraz artyści z ukraińskiej grupy w milczeniu pochylili głowy. Minutą ciszy oddano hołd wszystkim tym, którzy stracili życie podczas dramatycznych wydarzeń na Wołyniu.

Rzeź wołyńska to zaplanowane i brutalne morderstwa popełniane w latach 1943–1945 przez członków OUN i UPA na polskiej ludności cywilnej, zamieszkującej Wołyń oraz inne tereny dawnych Kresów Wschodnich. Szacunki polskich badaczy wskazują, że zamordowano około 100 tysięcy Polaków, a największe nasilenie ataków miało miejsce w tzw. krwawą niedzielę, 11 lipca 1943 roku, kiedy to napadnięto na ponad sto polskich wsi. Osiem lat temu, w 2016 roku, Sejm RP ustanowił dzień 11 lipca Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa.