Wybierasz się na Icemanię? Najpierw sprawdź nowe godziny otwarcia

- W okresie ferii te godziny zostaną wydłużone. Od poniedziałku do piątku lodowisko będzie działać od godziny 11:45 do godziny 19:00. Natomiast w weekendy, sobota, niedziela od godziny 12:00 do godziny 21:15 – mówi Aleksandra Jurkowska, rzecznik MOSiR w Lublinie.

Ceny biletów w dni powszednie nie zmieniają się. Ponadto, każda osoba poniżej 18 roku życia dostanie kask.

Icemania przygotowała też dodatkowe wydarzenia na zbliżający się weekend, a jednocześnie na inaugurację ferii.

- 14 lutego zapraszamy na Walentynkową Nocną Jazdę.14 lutego i można powiedzieć, że to jest początek ferii, taka inauguracja sobotnia, nocna jazda z akcentem walentynkowym na Icemanii od godziny 21:30 – dodaje Jurkowska.

Walentynkowa Nocna Jazda to wydarzenie dla osób od 13 roku życia.

Natomiast w niedzielę, 15 lutego, na dobrą zabawę na lodowisku mogą liczyć całe rodziny. O godzinie 13:30 rozpocznie się Kids Disco. Nie zabraknie dobrej zabawy, muzyki na żywo i konkursów. Bilety są dostępne online.

