Wspomnienie Ronniego Jamesa „Dio”, Lech Janerka i Nutkosfera. Na co jeszcze wybrać się do Fabryki Kultury Zgrzyt?

Klub muzyczny Fabryka Kultury Zgrzyt w Lublinie ma dla lubelskiej widowni jak zawsze sporo propozycji koncertowych, ale nie tylko. Harmonogram najbliższych miesięcy otwiera hołd dla Roniego Jamesa Dio oraz koncerty reaktywowanych grup z lat 90., a także spotkanie dla dzieci i wieczory komediowe. Absolutnym punktem kulminacyjnym będzie pożegnalna trasa Lecha Janerki, uznawanego za fundament polskiej sceny alternatywnej. Jego koncert w czerwcu będzie największym wydarzeniem w 12-letniej historii Zgrzytu.

Nie ma co ukrywać, że my powoli przechodzimy w tryb tak zwanego „letniego snu”. Ale co jakiś czas budzimy się i działamy. W trakcie kilku najbliższych miesięcy mamy kilka mocnych koncertów. Po wakacjach wracamy oczywiście z bardzo dużą ilością imprez – mówi Sławomir Gortat, menedżer lubelskiego Zgrzytu.

Sprawdźcie szczegóły najbliższych wydarzeń:

22.05 – 19:00

Koncert Tribute dla Ronniego Jamesa Dio

Do Lublina wraca Memoriał Ronniego Jamesa Dio – cykl koncertów oddających hołd jednej z największych legend heavy metalu. Na scenie zabrzmią klasyczne utwory z dorobku DIO, Rainbow i Black Sabbath – od „Holy Diver” po „Heaven and Hell”. Każdy koncert to osobne, niepowtarzalne wydarzenie, tworzone przez muzyków lokalnych scen metalowych i zaproszonych gości.

Repertuar DIO wykonają członkowie zespołu Scream Maker, klawiszowiec Mirek Skorupski, oraz wokaliści Nika Redhart, Anatolii Shchedrov (Non Ame) oraz Sebastian Stodolak

23.05 – 20:00

Koncert Dance Like Dynamite, Red Rooster

DANCE LIKE DYNAMITE to sopocka supergrupa złożona z muzyków znanych m.in. z Made In Poland, The Shipyard, Vulgar, Blenders, Golden Life czy Red Rooster. Ich brzmienie to spotkanie noworomantycznego światła z zimnofalowym mrokiem - emocjonalne, dojrzałe i pełne kontrastów. Zespół świętuje koncertową premierę najnowszego albumu „Sztuka korozji” (2025), który już zbiera świetne recenzje.

RED ROOSTER

Z okazji 30-lecia płyty Check This Up! zespół Red Rooster wraca na scenę!

W latach 90. był to jeden z najmocniejszych i najpopularniejszych składów trójmiejskiej sceny rockowo-grunge’owej. Surowe brzmienie, energia i klimat tamtych koncertów do dziś mają status kultowych.

Pod koniec ubiegłego roku ukazała się zremasterowana edycja albumu na CD i winylu — i właśnie z tej okazji zespół znów zagra ten materiał na żywo, pokazując, jak brzmi RED ROOSTER a.d. 2026: głośniej, ciężej i z jeszcze większą mocą.

26.05 – 17:00

Koncert Nutkosfera- CeZik Dzieciom

„Joł, joł Jowisz!” – tymi słowami wita się z Wami jedna z planet naszego Układu Słonecznego... Aby poznać lepiej duże i „Małe ciała niebieskie” oraz dowiedzieć się, czemu samolot lata, statek pływa, Słońce świeci a głowa myśli, wybierz się na to wydarzenie.

Nutkosfera to projekt pod kierownictwem CeZika. Za tym pseudonimem kryje się Cezary Nowak. Artysta od dziecka brzdąka, stuka, buczy, huczy i wyje! Od 2009 roku swoją twórczość publikuje w Internecie. Do tej pory na kanałach You Tube „CeZik” oraz „KlejNuty” opublikował kilkadziesiąt filmów. Najpopularniejsze zostały wyświetlone kilkadziesiąt milionów razy. Łącznie materiały CeZika doczekały się setek milionów odsłon, co sprawia, że jest jednym z najpopularniejszych polskich twórców działających w sieci.

27.05 – 19:00

Stand Up Mieszko Minkiewicz

Mieszko Minkiewicz wraca z programem, który udowadnia, że nawet o najtrudniejszych sprawach można mówić ze śmiechem.

"Wszystko dobrze" to stand-up o psychice, rodzinnych bagażach i traumach, które dziedziczymy jak meblościankę po babci - niby nie chcemy, ale trochę szkoda wyrzucić. To opowieść o lękach przekazywanych z pokolenia na pokolenie, o schematach, których trudno się pozbyć i o śmiechu, który naprawdę potrafi leczyć - a Mieszko bierze trochę mniej niż terapeuta. Będzie też o polaryzacji, seryjnych mordercach i drugiej wojnie światowej... a nawet o czymś, co nas, Polaków, przeraża jeszcze bardziej. O emocjach.

12.06 – 20:00

Lech Janerka - ostatni raz w Lublinie

Lech Janerka wyrusza w pożegnalną trasę koncertową. Trasa jest symbolicznym zwieńczeniem ponad 40 lat obecności na scenie.

Jednym z przystanków na tej szczególnej mapie będzie lubelska Fabryka Kultury Zgrzyt.

Pożegnalna trasa to nie tylko podsumowanie imponującej kariery, lecz również okazja, by ostatni raz doświadczyć na żywo wyjątkowej wrażliwości i błyskotliwości jednego z najważniejszych Artystów polskiej alternatywy.

17.06 – 19:00

Wieczór Burleski

Połączenie eleganckiej i zmysłowej burleski z elementami żonglowania ciętym dowcipem nie pozostawi nikogo obojętnym!

Brokat pióra i cekiny tym razem w mniej oczywistej, undergroundowej oprawie rodem z czasów prohibicji. Przenieście się w ten klimat prosto do Fabryki Kultury Zgrzyt na fantastyczny spektakl, podczas którego zobaczycie niesamowitych artystów.

Wystąpią:

Rose de Noir - organizatorka całego zamieszania i prawdziwe dzikie sceniczne zwierzę! Na burleskowej scenie już ponad 12 lat,

Pony Boy – Najbardziej rozbrykany kuc Polskiej Boyleski,

Amber Lady – niebiańsko piękna kobieta o niebiańskim głosie,

Owacja - gospodyni wieczoru, która rozbawi Was dowcipem, uwiedzie słowem i odkryje magię burleski.

20.07 – 19:00

Stand Up Improwizowany Litości

Trzech muszkieterów stand-upu, wojownicze żółwie nieoczywistych żartów, drużyna celnych point. Machnicki, Wolski, Kasparek - komicy krakowskiej ekipy Comedy Lab zapraszają na niezapomniane show stand-upowe "Litości!" Czekają na was nieprzewidywalne momenty, kiedy komicy będą spontanicznie tworzyć na scenie żarty dzięki waszym sugestiom.

Tomek Machnicki, Łukasz Wolski i Krzysztof Kasparek to doświadczeni stand-uperzy, którzy doskonale rozumieją, jak ważna jest niesztampowa interakcja z publicznością. Ich kreatywność i improwizacyjne umiejętności sprawią, że wieczory spędzone w ich towarzystwie będą niezwykle zabawne i niezapomniane.

30.07 – 19:00

Koncert Phil Campbells Bastard Sons

Napędzani misją wykraczającą poza muzykę synowie Phila Campbella wyruszają w trasę ku czci swojego zmarłego niedawno ojca.

To, co zaczęło się jako surowy, pełen energii rodzinny projekt Phila, wieloletniego gitarzysty Motörhead, i jego synów - Todda, Dane’a i Tyli - z czasem przerodziło się w coś znacznie większego niż tylko muzyczne przedsięwzięcie. Dziś zespół stanowi symbol hołdu i kontynuacji, oparty na silnej więzi oraz wieloletnim oddaniu rockowej tradycji.

Po stracie Phila projekt zyskał wyjątkowy wymiar, a środowisko rockowe odpowiedziało na niego ogromnym wsparciem. Zaproszenia od największych festiwali i legend sceny, w tym Judas Priest, tylko potwierdzają, jak silną pozycję ma dziedzictwo Campbella w świecie muzyki. Na koncertach nie ma miejsca na kompromisy - to szczery, głośny i bezpośredni rock’n’roll, dokładnie taki, jakiego zawsze wymagał Phil.

23.08 – 19:00

Koncert SOEN

Żelazna konsekwencja - to jedna z największych zalet Soen. Szwedzka grupa od początku kariery znajduje pomost między progresywnym, zaawansowanym technicznie podejściem do metalu a lepiącą się do ucha piosenkowością. Przekonacie się o tym podczas ich energetycznych występów, ale także słuchając najnowszej, tegorocznej płyty pt. "Reliance". Informacje o supportach wkrótce.

O wrześniowych wydarzeniach przeczytacie na stronie Fabryki Kultury Zgrzyt.

