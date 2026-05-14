Tragiczny wypadek na trasie Chełm-Lublin. Nie żyje nastolatek

Wypadek w nocy na DK12

Zgłoszenie o wypadku wpłynęło do dyżurnego chełmskiej komendy przed godziną 3:00 w nocy. Do zdarzenia doszło na drodze krajowej nr 12 na trasie Chełm–Lublin.

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący samochodem marki BMW 19-latek jechał przez obszar niezabudowany. W pewnym momencie miał w nieprawidłowy sposób rozpocząć manewr wyprzedzania. Kierowca stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas ruchu i doprowadził do czołowego zderzenia z oplem.

19-latek zginął na miejscu

Siła uderzenia była bardzo duża. Kierujący BMW 19-latek poniósł śmierć na miejscu.

Oplem podróżował 20-letni kierowca wraz z 21-letnią pasażerką. Oboje odnieśli obrażenia ciała i zostali przetransportowani do szpitala. Na razie nie podano informacji o stanie ich zdrowia.

Policja bada okoliczności tragedii

Na miejscu przez wiele godzin pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. Funkcjonariusze wykonywali oględziny miejsca zdarzenia oraz zabezpieczali ślady, które mają pomóc w dokładnym ustaleniu przebiegu i przyczyn wypadku.

Śledczy będą wyjaśniać wszystkie okoliczności tej tragedii. Policja po raz kolejny apeluje do kierowców o zachowanie ostrożności na drogach i dostosowanie prędkości oraz wykonywanych manewrów do warunków panujących na jezdni.

