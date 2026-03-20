WORDy w województwie lubelskim weryfikują prawidłowość egzaminów. To w związku z nowymi przepisami

Pierwsze błędy zostały wykryte w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej.

Zwróciłem się do wszystkich WORD-ów w województwie lubelskim o kwerendę, żeby jak najszybciej sprawdzić, czy odpowiedzi w testach są adekwatne do aktualnych, znowelizowanych już przepisów. Zwrócimy się do ministerstwa o szybką interwencję i poprawę, bo nie może prawo rozmijać się z rzeczywistością egzaminacyjną - podkreśla marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski.

To dotyczy między innymi pytań o nową dopuszczalną prędkość ciągników rolniczych czy zatrzymywania prawa jazdy za szybką jazdę poza obszarem zabudowanym.

Nie pojawiły się nowe pytania, tylko w bazie są pytania, które 3 marca stały się nieaktualne. Trzeba po prostu zaktualizować pytania albo odpowiedzi, problem polega na weryfikacji bazy pytań odnośnie zmiany przepisów 3 marca. Jest takie prawdopodobieństwo, że może wystąpić sytuacja, gdzie kandydat odpowie prawidłowo, natomiast system uzna tą odpowiedź jako nieprawidłową. Oczywiście, proceduralnie zdający mogą się odwołać od wyniku egzaminu i wtedy następuje postępowanie unieważnienia egzaminu - mówi Jan Wojtaszek egzaminator nadzorujący WORD Lublin.

Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego potwierdzają, że problem istnieje ale za system odpowiada Ministerstwo Infrastruktury.

