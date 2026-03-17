Województwo lubelskie z nową atrakcją. Spacer po bagnach bez zamoczenia butów

Drewniana ścieżka na bagnach w powiecie łęczyńskim

W przeszłości grząskie podłoże skutecznie zniechęcało turystów do wizyt w tym miejscu, jednak obecna infrastruktura całkowicie rozwiązuje ten problem. Wzdłuż okolicznych kanałów melioracyjnych poprowadzono nowoczesny, drewniany pomost wyposażony w bezpieczne balustrady, który umożliwia bezproblemowe i wygodne przemieszczanie się po podmokłych gruntach.

Rozmiary nowej konstrukcji mogą imponować odwiedzającym, ponieważ kładka liczy sobie dokładnie 1227 metrów długości oraz 1,30 metra szerokości. Całą ścieżkę oparto na ponad 2300 solidnych dębowych palach, co zapewnia jej maksymalną stabilność w wymagającym otoczeniu. Dla zmęczonych spacerowiczów przygotowano specjalne drewniane platformy oraz zadaszoną wiatę, gdzie można w spokoju odpocząć i podziwiać okolicę.

Obszar Natura 2000 Dolina Środkowego Wieprza

Inwestycję zrealizowano na wyjątkowo cennych terenach, które wchodzą w skład specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000. Obejmuje on dziewiczy fragment doliny rzeki Wieprz, który od długiego czasu jest powszechnie uznawany za jeden z najbardziej urokliwych i malowniczych zakątków w całym województwie.

Na tym obszarze występują rzadkie murawy kserotermiczne z zagrożonymi gatunkami roślin naczyniowych, a wokół rozciągają się siedliska łąk podmokłych i okresowo zalewanych. Dzięki oddaniu do użytku nowej trasy w woj. lubelskin obserwowanie lokalnej flory i fauny stało się o wiele prostsze dla bardzo zróżnicowanego grona odbiorców, w tym rodzin z małymi dziećmi, wycieczek szkolnych oraz zapalonych przyrodników.

Ten udostępniony nowy punkt na turystycznej mapie Lubelszczyzny już teraz uchodzi za oazę spokoju, w której można w pełni zanurzyć się w otaczającej zieleni. To doskonała alternatywa dla wszystkich osób poszukujących bliskiego kontaktu z naturą, pragnących uciec od codziennego, wielkomiejskiego hałasu i zgiełku.

Dojazd do ścieżki przyrodniczej w Łęcznej

Turyści chcący odwiedzić to miejsce mają do wyboru kilka dogodnych wariantów dojazdu, z których najprostszy wiedzie przez okoliczny wąwóz i ulicę Polną. Inna dostępna opcja to skorzystanie z drogi Bobrowniczej od strony osiedla Niepodległości, która przebiega bezpośrednio w sąsiedztwie restauracji Emocja. Z uwagi na bezproblemowy dojazd, nowa atrakcja ma ogromne szanse na przyciągnięcie nie tylko lokalnej społeczności, ale również gości z odleglejszych zakątków kraju.

Atrakcje turystyczne i przyroda w powiecie łęczyńskim

Zlokalizowany we wschodniej części województwa lubelskiego powiat łęczyński słynie przede wszystkim z niezwykłych walorów przyrodniczych i pięknych widoków. Znajduje się tu chroniony w ramach sieci Natura 2000 fragment doliny Wieprza, charakteryzujący się ogromną różnorodnością siedlisk – począwszy od suchych muraw kserotermicznych, a skończywszy na rozległych torfowiskach i podmokłych łąkach. Tereny te, zachowujące swój pierwotny, dziki charakter i obfitujące w zieleń, uchodzą za najbardziej malownicze w całej dolinie, co regularnie przyciąga fotografów i miłośników ciszy. Oddana właśnie do użytku drewniana ścieżka na łęczyńskich błotach idealnie wkomponowuje się w to unikalne otoczenie. Pozwala ona na bezpieczne odkrywanie niedostępnych wcześniej zakamarków bez jednoczesnego niszczenia naturalnego środowiska, co bezpośrednio wpływa na rosnące znaczenie całego powiatu łęczyńskiego na mapie turystycznej województwa lubelskiego.

