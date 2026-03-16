Gry bez prądu i popkultura w Lublinie. Zbliża się kolejna edycja Festiwalu 3K6

Wydarzenie odbędzie się w dniach 25-26 kwietnia w Zespole Szkół nr 1 w Lublinie im. Władysława Grabskiego.

Rozbudowaliśmy nasz program o fantastykę i popkulturę. Wydarzenia fantastyczne w Lublinie kładą nacisk głównie na charakter społecznościowy, ludzie spotykają się, przebierają się, robią cosplay i wspólnie świętują swoje ulubione światy i universa, to oczywiście bardzo ważna część popkultury. My natomiast chcieliśmy stworzyć wydarzenie, które oprócz zabawy kładzie nacisk na rozmowy, dyskusje, analizy o grach, narracji, fantastyce i o tym, jak te zjawiska wpływają na współczesną kulturę. Zaprosiliśmy wielu uznanych gości, którzy specjalizują się właśnie w tych zagadnieniach i o tym będziemy również dyskutować podczas prelekcji - podkreśla Antoni Merkun z 3K6 Kolektyw współorganizator Festiwalu.

Ponad 40 turniejów będzie czekać na fanów gier planszowych, karcianek oraz bitewniaków. W harmonogramie są m.in. zmagania w: „Pokemon TCG”, „Riftbound TCG”, „Magic: The Gathering” oraz „Disney Lorcana TCG”. Rozegrany zostanie również planszówkowy trójbój „Champion Turniejowy”, który wyłoni najlepszego z uczestników trzech rozgrywek w takie gry jak: „Azul”, „Star Realms” oraz „Kartografowie”. Prócz tego gracze zmierzą się w eliminacjach do Mistrzostw Polski.

Będą cztery eliminacje do Mistrzostw Polski, między innymi w chyba najpopularniejszą grę z tych, w które będzie można uzyskać awans do finałów jest "Catan". Rejestrację rozpoczniemy na początku kwietnia - dodaje Merkun.

Szczegóły i aktualności o 3k6 Festiwalu Gier i Popkultury na bieżąco możecie śledzić na stronie facebookowej wydarzenia tutaj.

21