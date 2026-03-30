Wiosenne sprzątanie miasta. O porządek w Lublinie dbają nawet osadzeni

Arkadiusz Więsek
2026-03-30 15:05

Osadzeni z aresztu w Lublinie angażują się w wiosenne porządki, wspierając lokalną społeczność. To element resocjalizacji, który uczy odpowiedzialności i zwiększa ich szanse na wcześniejsze wyjście. W działaniach biorą udział ci, którzy wykazują się samodyscypliną i postępami w odbywaniu kary.

Autor: Straż Miejska w Lublinie/ Materiały prasowe

W tym miesiącu m.in. 22 - osobowa grupa osadzonych, posprzątała zaśmiecone tereny zielone pomiędzy ulicą Zemborzycką, a ulicą Smoluchowskiego w Lublinie. Łącznie zebrane zostały około 150 worki odpadów oraz śmiecie gabarytowe i opony.

Te osoby odbywają kary w zakładzie karnym typu pół-otwartego, a osadzeni przebywający w jednostce penitencjarnej bardzo chętnie angażują się w tego typu działania. To pozwala im pomóc lokalnej społeczności. W ramach procesu resocjalizacji zbliża ich to do warunkowego przedterminowego zwolnienia i jednocześnie wcześniejszego opuszczenia jednostki - mówi major Anna Szyszka rzecznik prasowy Aresztu Śledczego w Lublinie

Podobne sprzątania odbywają się w ramach wspólnych działań Aresztu Śledczego w Lublinie ze Strażą Miejską Miasta Lublin oraz Wydziałem Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Lublin.

Strażnicy miejscy już wiedzą jak się pracuje z osobami pozbawionymi wolności. To są osoby, które są bardzo dobrymi pracownikami i wykonują rzetelnie swoje obowiązki, ponieważ mają świadomość tego, że to ich zbliża do wcześniejszego wyjścia. Więc Straż Miejska bardzo chętnie w tego typu inicjatywy wchodzi - dodaje major Szyszka.

Tego typu działania mają nie tylko wymiar społeczny, ale też praktyczny, ponieważ pomagają przygotować skazanych do powrotu na wolność i zwiększają ich szanse na wcześniejsze opuszczenie zakładu karnego.

Zobacz także naszą galerię zdjęć: Nietypowa akcja ratunkowa. Sowa uwolniona z sieci

Nietypowa akcja ratunkowa. Sowa uwolniona z sieci
Galeria zdjęć 7
Brazylia na Placu Litewskim w Lublinie
Lublin Radio ESKA Google News