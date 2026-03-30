Więźniowie z woj. lubelskiego ratują żaby. Rozłożono specjalne barierki

Pomoc w czasie wiosennej migracji

Wiosna to dla wielu gatunków płazów czas intensywnej migracji do miejsc rozrodu. Niestety, ich trasy często przecinają ruchliwe drogi, co sprawia, że wiele z nich ginie pod kołami pojazdów. Właśnie w tym okresie osadzeni z opolskiej jednostki wzięli udział w akcji organizowanej przez Gminę Opole Lubelskie pod kierownictwem Grzegorza Gołofita, kierownika wydziału GKR.

Ich zadaniem było zabezpieczenie tras przejścia zwierząt. W praktyce oznaczało to montaż tymczasowych barierek ochronnych wzdłuż dróg, które kierowały płazy w bezpieczne miejsca. Uczestnicy akcji aktywnie włączyli się także w przenoszenie zwierząt oraz monitorowanie ich przemieszczania się.

Brazylia na Placu Litewskim w Lublinie

Realny wpływ na ochronę przyrody

Podjęte działania przyniosły wymierne efekty. Dzięki zaangażowaniu osadzonych udało się ograniczyć śmiertelność płazów na najbardziej niebezpiecznych odcinkach dróg. To pokazuje, jak duże znaczenie mają nawet proste rozwiązania, takie jak tymczasowe ogrodzenia czy ręczne przenoszenie zwierząt

Akcja była nie tylko wsparciem dla środowiska, ale również przykładem skutecznej współpracy lokalnych instytucji i służb. Inicjatywy tego typu zyskują na znaczeniu, zwłaszcza w kontekście ochrony bioróżnorodności i edukacji ekologicznej społeczeństwa.

Resocjalizacja poprzez działanie

Udział w przedsięwzięciu miał także istotny wymiar wychowawczy. Dla osadzonych była to okazja do nauki odpowiedzialności oraz rozwijania wrażliwości na potrzeby przyrody. Działania w terenie pozwoliły im zdobyć praktyczną wiedzę ekologiczną i zaangażować się w działania na rzecz dobra wspólnego.

W trakcie wyjścia uczestnicy odwiedzili również Muzeum Regionalne w Kluczkowicach, gdzie poznali historię i tradycję regionu. To kolejny przykład, że proces resocjalizacji może skutecznie łączyć się z aktywnością społeczną i troską o środowisko naturalne.

Zobacz także: Nowi mieszkańcy zoo w Wojciechowie

