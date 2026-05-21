Gdzie jest 13-letnia Amelia? Policja prosi o pilną pomoc

Zaginęła 13-letnia Amelia Pastwa

Lubelscy mundurowi poinformowali o zaginięciu młodej dziewczyny. Z informacji przekazanych przez funkcjonariuszy wynika, że 13-letnia Amelia we wtorek, 19 maja około godziny 20:00 wyszła ze swojego mieszkania przy ulicy Lubomelskiej. Od tamtej chwili zaniepokojona rodzina nie ma z nią żadnego kontaktu, dlatego szybko uruchomiono poszukiwania.

Nastolatka miała na sobie krótkie, dżinsowe spodenki i czarną bluzkę z długim rękawem, białe skarpety i buty z logiem Nike w tym samym kolorze.

"Jeżeli ktoś posiada informację na temat zaginionej, proszony jest o kontakt z Komisariatem Policji I w Lublinie pod nr tel. 47 811 24 00 lub z numerem alarmowym 112" - zaapelowali funkcjonariusze.

Każdy apel policji o pomoc w poszukiwaniach osoby zaginionej ma ogromne znaczenie. Nawet pozornie nieistotna wskazówka lub zwykłe udostępnienie wizerunku w internecie mogą przyczynić się do szybszego odnalezienia zaginionego. Reakcja mieszkańców i uważne przyglądanie się otoczeniu dają szansę na bezpieczny powrót tej osoby do bliskich. W podobnych sytuacjach naprawdę liczy się każda upływająca minuta.

Łódzcy policjanci uratowali mężczyznę z pożaru