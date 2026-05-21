Będziemy zadzierać głowy do góry. Nad ulicami Starego Miasta przejdą akrobaci

Do Lublina przyjadą akrobaci z każdego zakątka świata - od obu Ameryk, przez Afrykę i Azję, po Australię.

Chciałam zaprosić na Urban Highline Festival w tym roku. Cztery dni, podczas których będziemy chodzić po sznurkach, które my nazywamy taśmami highline. Widowiskowo między 10, a 21 codziennie artyści z całego świata będą prezentować swoje umiejętności na taśmach. Dodatkowo mamy 30 maja, taki mały przedsmak tego, co będzie się dziać w lipcu, czyli zawody Speedline Highline. Zawodnicy na dwóch równoległych taśmach będą się ścigać na czas - zachęca Weronika Lesz z Fundacji Firmament.

Wydarzenie jest całkowicie bezpłatne. Zawodnicy będą mogli rejestrować się od początku czerwca tutaj.

