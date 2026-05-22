Rada Języka Polskiego ostrzega przed tym imieniem. Brzmi kontrowersyjnie. Nosi je 16 Polek

Nie wszystkie imiona to dobry wybór

Rada Języka Polskiego wielokrotnie opiniuje imiona, które rodzice chcą nadać swoim dzieciom. Eksperci sprawdzają między innymi, czy dane imię nie jest ośmieszające, nieprzyzwoite lub nie sprawi dziecku problemów w przyszłości. Okazuje się, że takich przypadków jest całkiem sporo, a jednym z nich jest imię Nara.

Damskie imię pod lupą ekspertów

W przypadku imienia Nara językoznawcy zwrócili uwagę na jego znaczenie w języku potocznym. W Polsce słowo "nara" kojarzy się przede wszystkim z młodzieżowym pożegnaniem, używanym zamiast "na razie". Zdaniem ekspertów takie skojarzenie może prowadzić do żartów i nieprzyjemnych sytuacji.

Choć samo brzmienie imienia jest krótkie i nowoczesne, problemem okazał się właśnie jego potoczny charakter. Rada Języka Polskiego podkreślała, że imię powinno jednoznacznie wskazywać na płeć oraz nie wywoływać negatywnych lub humorystycznych skojarzeń.

Mimo kontrowersji nosi je już 16 Polek

Co ciekawe, imię to funkcjonuje już w polskich rejestrach. Według dostępnych danych nosi je 16 kobiet w Polsce. To pokazuje, że mimo negatywnych opinii część rodziców zdecydowała się na taki wybór, lecz warto pamiętać, że część kobiet mogła otrzymać je za granicą lub mieć obce pochodzenie.

Znaczenie imienia Nara

Nara to imię pochodzenia japońskiego, gdzie jest bardzo popularne zarówno wśród chłopców, jak i dziewczynek. Co ciekawe, wywodzi się ono od nazwy miasta Nara, które w VIII wieku było stolicą Japonii i słynie z bogatej historii oraz kultury. W Japonii kojarzy się z ziemią, historią i poczuciem przynależności do danego miejsca.